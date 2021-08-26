Кикшеринговая компания Whoosh приостановила работу в Томске

Полиция Томска эвакуировала более 200 электросамокатов Whoosh. Кикшеринговая компания приостановила работу и планирует обратиться в прокуратуру, сообщает Интерфакс.

В управлении МВД России по Томской области начали работу по изъятию с улиц брошенных электросамокатов.

«В УМВД России по Томской Области поступили сообщения о нахождение на территории города Томска бесхозного имущества. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Бесхозное имущество изъято», — сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим кикшеринговая компания Whoosh сообщила о приостановке работы. В приложении сервиса по прокату электросамокатов в настоящий момент Томск отмечен «красной» зоной — в других городах так обозначены запрещенные для поездок территории.

«Более 200 самокатов Whoosh в Томске на данный момент эвакуированы сотрудниками полиции. Компания приостановила работу сервиса и планирует обратиться в прокуратуру, так как считает действия полицейских неправомерными», — рассказали в пресс-службе кикшеринговой компании.

В Whoosh уточнили, что сотрудники полиции объясняют свои действия сообщениями от граждан, которые жалуются на «бесхозную» технику, при этом самокаты оборудованы наклейками, указывающими, что транспорт принадлежит ООО «ВУШ».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, когда компания Whoosh приостановит работу в Новосибирске. В течение пяти месяцев электросамокаты будут недоступны для аренды из-за погодных условий.