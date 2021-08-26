Театры и концертные залы Новосибирска открывают новый творческий сезон. В скором времени город ждёт немало уникальных событий, но нельзя оставить без внимания и то, с чем новосибирцы успели познакомиться в прошлом сезоне. О выставках, фестивалях и театральных постановках продолжают рассказывать представители деловых и властных кругов региона.

Бернд Финке, генеральный консул Федеративной Республики Германия в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах:

– В Новосибирске я работаю уже в течение девяти месяцев, и мое любимое культурное место – это НОВАТ, где мне удалось побывать на многочисленных представлениях – балете, опере и концертах. И все они превосходны! Особенно яркие воспоминания у меня остались о Гала-концерте 12 мая в честь Дня рождения НОВАТа и о всех балетных спектаклях «Дон Кихот». Отметить хочется также картины Николая Рериха в Новосибирском государственном художественном музее.

Тронут я был и исполнением Седьмой симфонии Шостаковича 22 июня по случаю 80-летия нападения нацистской Германии на Советский Союз, где дирижировал маэстро Юровский.

О чем особенно я хотел бы сказать: с географической точки зрения Сибирь можно назвать удаленным регионом, но то, что предлагается здесь в культурной сфере, абсолютно не провинциально. Новосибирские артисты, творческие коллективы и деятели культуры великолепны.

В своих деловых поездках по Сибири я часто встречаю российских немцев, которые радуют своими музыкальными и танцевальными выступлениями. Меня впечатляет, что в Сибири еще сохраняются немецкие традиции и обычаи, которые в самой Германии уже давно преданы забвению.

Александр Зырянов, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области:

– Мне не часто удается куда-то выбраться из-за плотного рабочего графика, но, из последних культурных событий, которые я посетил, сильное впечатление на меня произвела премьера оперы «Тоска» в НОВАТе. В «Тоске» мне понравилось абсолютно всё: и мастерство артистов, и работа оркестра, и визуальная составляющая постановки. Кстати, не могу не отметить изменения, что произошли в театре за последнее время: сегодня НОВАТ может похвастаться удивительными 3D-декорациями, которые есть даже не во всех театрах Европы. За такие впечатления хочется сказать спасибо и НОВАТу, и гостям нашего города: мы обеспечиваем инвесторам культурную программу, и, благодаря их приезду, у меня получилось выбраться в наш театр оперы и балета.

А что касается эмоций от просмотра других крупных событий, то здесь я, конечно, хотел бы выделить Олимпийские игры в Токио как очень значимое и спортивное, и культурное мировое событие. По мере возможности я смотрел олимпиаду, следил за медальным зачётом и очень рад, что несмотря давление на наш спорт, российская олимпийская сборная показала великолепный результат.

Сергей Соколов, председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»:

– Культурные впечатления от сезона 2020/2021 связаны с несколькими событиями. Первое – это перезагрузка Новосибирского государственного художественного музея. За последнее время в музее прошло значительное количество новых выставок, и серьезный интерес у меня вызвала выставка об эпохе советского союза «Мы родом из СССР».

Говоря о культурных событиях нашего региона, нельзя не сказать и о Транссибирском арт-фестивале, который стал визитной карточкой Новосибирской области. Радует, что в рамках фестиваля артисты выступают не только в Новосибирске, но и в районах нашего региона. К слову, на территории Новосибирской области проживает около миллиона человек, и людям не хватает внимания таких больших артистов, поэтому посещение концертов фестиваля для них очень важно.

Также мне понравился новый музей «Галерея времени». Музей состоит из выставки российской и советской ретро техники и тематических зон: советских школы, квартиры и кабинетов, музыкального магазина и многого другого. Музей молодой, 4 сентября ему исполнится год, но там уже есть немало интересного.

В силу того, что у меня трое детей маленького возраста, наша семья – частый гость Новосибирского театра кукол. Как бы специфически это ни звучало, но, когда погружаешься с детьми в мир детства, это накладывает дополнительные тёплые впечатления от увиденного. Я открыл для себя уникальность нашего театра кукол по-новому: знаете, дети чувствуют фальшь, и, если взрослым можно и под фонограмму что-то дать, и мы это не заметим, то дети сразу заподозрят неладное, увидят, насколько артист действительно убедителен. Причем, я обратил внимание, что зал театра кукол полон практически в любое время года – вот она, востребованность искреннего искусства!

В этом году на майских праздниках мне удалось посетить республику Крым, и меня очень впечатлил парад в честь Дня Победы в Севастополе. Для меня парад – это «ритуал», который имеет важное военно-патриотическое и культурное значение.

Конечно, на желаемые концерты попасть получается не всегда, но мне бы очень хотелось побывать на концерте Эдварда Радзинского в Москве. Он – умнейший человек, драматург, историк, но в силу возраста вступает редко, поэтому я бы очень хотел ухватить этот прекрасный момент.

Эдуард Таран, президент РАТМ Холдинга:

– Мощное впечатление на меня произвел спектакль «Горбачев» в московском Театре наций. На мой взгляд, это одно из наиболее заметных культурных событий столицы. Можно по-разному относиться к главному герою, но он изменил судьбу страны. Две суперзвезды – Евгений Миронов и Чулпан Хаматова, играя самих себя, на глазах у публики перевоплощаются в генсека и его жену, и делают это блестяще, искренне, сопереживая своим персонажам. Попадание в образы стопроцентное!

Актеры, цитируя выдержки из мемуаров и писем, которые чета Горбачевых адресует друг другу, обращаются к залу. И, вроде бы, тебя тем самым приглашают в свидетели их семейной истории. Но при этом создатели постановки ни в коем случае не допускают фамильярности по отношению к героям, и у нас как зрителей не возникло ощущения, что мы непрошенными гостями вторглись в их частную жизнь.

Если не ошибаюсь, билеты на «Горбачева» раскуплены на несколько месяцев, а то и на год вперед, потому все разговоры о том, что в результате успешной адаптации к противоэпидемическим ограничениям аудитория «уходит в онлайн», считаю преждевременными – в театральном зале эмоции намного сильнее.