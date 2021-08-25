Скончался актер новосибирского театра «Глобус» Лаврентий Сорокин

Заслуженный артист России, новосибирский лауреат театральной премии «Золотая маска» Лаврентий Сорокин скончался на 61-м году жизни.

Сообщение о смерти актера опубликовали на сайте Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус».

«Коллектив Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Лаврентия Анатольевича», — сказано в сообщении.

Лаврентий Сорокин родился в 1960 году, в 1986 окончил Новосибирское театральное училище. Служил в Оренбургском областном драматическом театре имени М. Горького, с 1991 года — актер Норильского Заполярного театра драмы имени В. Маяковского.

В 2006 году Лаврентий Сорокин начал работать в Новосибирском государственном академическом театре «Красный факел», с 2010-го — актер театра «Глобус». Через пять лет Сорокин стал лауреатом премии «Золотая маска» за роль Позднышева в спектакле «Крейцерова соната» в постановке Алексея Крикливого.

В 2014 году стало известно о том, что актеру необходимо дорогостоящее лечение — у него было обнаружено новообразование в нижней доле легкого. Через пять лет в феврале Сорокин рассказывал о борьбе за здоровье в материале «Континента Сибирь», однако, меньше чем через полгода театр «Глобус» опубликовал на официальном сайте и в социальных сетях просьбу о помощи актеру, которому был поставлен диагноз «плоскоклеточный рак левой верхней доли бронхов».