Владимир Мартыненков ушел с поста руководителя новосибирской компании «Топатомклиник»

Генеральный директор УК «Группа Мета» Владимир Мартыненков покинул пост руководителя новосибирской компании «Топатомклиник», реализующей масштабный проект строительства центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

Информация о смене руководства новосибирского ООО «Топатомклиник» внесена в ЕГРЮЛ. Пост директора компании покинул Владимир Мартыненков, занимавший его с августа 2019 года. Владимир Мартыненков, сын известного новосибирского застройщика, основателя ГК «Мета» Владимира Мартыненкова. Сейчас Владимир Владимирович Мартыненков продолжает руководить строительной компанией «Мета» и управляющей компанией «Группа Мета».

Кресло директора «Топатомклиник» занял Павел Санников, ранее являвшийся учредителем ликвидированного сейчас ООО «Ямалстройсервис» тз Надыма. Кроме того, Павел Санников был оформлен, как индивидуальный предприниматель, специализируясь на купле-продаже земельных участков.

Напомним, ранее стало известно об изменениях, произошедших в составе учредителей «Топатомклиник». Согласно данным Rusprofile, из учредителей полностью выбыли подконтрольная Европейскому медицинскому центру компания «Международный онкологический центр», владевшая 95% уставного капитала, а также ООО «Атомпроект» президента ГК «Метаприбор» Владимира Мартыненкова.

Новым единственным учредителем ООО «Топатомклиник» стал Павел Милейко. Он также является соучредителем руководящей холдингами московской компании «Гудстарт Инвест» вместе с известным российским миллиардером Виктором Харитониным, бывшим гендиректором ОАО «ОПК «Оборонпром» Андреем Реусом и другими известными персонами. Кроме того, Павел Милейко, Виктор Харитонин и Андрей Реус значатся соучредителями компании «ЭС Джи Биотех», специализирующейся на производстве фармацевтических субстанций.

Напомним, новосибирское ООО «Топатомклиник» реализует проект строительства ПЭТ-центра для лечения онкобольных с 2016 года. Планируемая производственная мощность центра – 18 тыс. исследований в год. Объем инвестиций оценивается в 16 млн евро.