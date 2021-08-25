Предпринимательница из Красноярска попала в ТОП-5 богатейших женщин России

Основательница красноярской торговой сети «Светофор» Валентина Шнайдер попала в число самых богатых женщин страны по версии журнала Forbes. Она замкнула первую пятёрку рейтинга с доходом в 650 миллионов долларов.

Красноярская предпринимательница Валентина Шнайдер, основавшая в 2009 году сеть супермаркетов «Светофор» вместе со своей семьёй, заняла пятое место в новом рейтинге самых богатых женщин России от журнала Forbes. Её доход составил 650 миллионов рублей.

Издание отмечает, что в 2020 году торговая сеть Валентины Шнайдер стала самой быстрорастущей в продуктовом сегменте, а с момента создания в 2009 году «Светофор» разросся до более 800 магазинов в России, Казахстане, Белоруссии и Китае. Супермаркеты компании открыты и в Европе, там они работают под брендом Mere.

Кроме Валентины Шнайдер, владельцами юридических лиц, которые входят в группу «Светофор», числятся сыновья предпринимательницы Сергей и Андрей. В этом году семья попала в рейтинг Forbes впервые.

В списке богатейших женщин России отметились ещё две сибирячки – это член совета директоров «Иркутской нефтяной компании» Марина Седых с доходом 350 млн долларов, она заняла 17-е место, и основательница ЗАО «Эвалар» из Бийска Лариса Прокопьева, которая попала на 24-ю строчку с состоянием в 250 млн долларов.

Как отметили составители рейтинга, в этом году совокупное состояние его участниц выросло с 10,7 млрд долларов до 25,3 млрд долларов.

Напомним, в июле депутат Законодательного собрания Новосибирской области вошёл в число богатейших представителей власти в России по версии Forbes.