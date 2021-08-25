Создание Единой сервисной платформы науки обсудили в рамках «Технопрома-2021» в Новосибирске

В рамках стратегии цифрового развития науки в России планируется создание Единой сервисной платформы науки, сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время пленарной сессии VIII Международного форума технологического развития «Технопром-2021».

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в Год науки и технологий стартовала работа по созданию новой госпрограммы научно-технологического развития. На реализацию программы планируется вложить более триллиона рублей.

«Одно из ключевых направлений стратегии — это цифровая трансформация науки, которая, безусловно, должна отразиться на повышении качества управления. За счёт «цифры» мы ускорим научно-технологический прогресс для исследователей. Появятся, например, удалённый доступ к научным установкам, их цифровые двойники и цифровые двойники экспериментов», — цитирует Дмитрия Чернышенко пресс-служба правительства Новосибирской области.

Он сообщил, что в России уже существуют заделы в части исследовательских сервисов, которые позволяют ученым делиться данными — это национальная исследовательская суперкомпьютерная сеть, предоставляющая услуги свыше 150 организациям высшего образования и науки.

«В рамках стратегии цифрового развития сферы науки и высшего образования предусмотрено создание Единой сервисной платформы науки. Она как раз и будет обеспечивать доступ к профилям исследователей, создаст возможности проведения совместных исследований и облегчит взаимодействие науки с реальным сектором экономики. Также будем создавать условия для того, чтобы учёные на этапе обучения или при повышении квалификации могли получать цифровые навыки», — добавил Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, для обеспечения деятельности ЦКП СКИФ в Новосибирске планируется создание датахаба и суперкомпьютерных мощностей для моделирования и выполнения расчетов. В дальнейшем они могут быть доступны широкому кругу исследователей.

«Как бы ни были сложны вопросы научно-технологического развития нашей страны, именно на площадке «Технопрома» мы будем каждый год обсуждать и искать решение всех проблем, находить точки соприкосновения бизнеса и науки, инструменты для скорейшего преодоления всех сложностей», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Участники заседания сообщили о потребности в увеличении мощностей сети суперкомпьютерных центров по всей стране и создании новой инфраструктуры для высокопроизводительных вычислений. Так, в Сибири разрабатывается проект по созданию суперкомпьютерного центра «Лаврентьев». Инициатором выступает НГУ в консорциуме с ведущими институтами СО РАН. Проект предусматривает использование технологии построения сверхплотных вычислительных систем и обработки данных.

Напомним, по итогам форума участниками планируется создать ряд научно-технологических проектов для дальнейшей реализации. При этом отметим, что заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко раскритиковал российскую науку за низкую скорость разработки инновационных продуктов. Он сообщил, что из-за этого отечественная наука теряет в конкурентоспособности.