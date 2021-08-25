Врио директора ФИЦ ИВТ обвинил ряд известных сибирских ученых в клевете, госизмене и экстремизме

Конфликт между новым руководством ФИЦ «Институт вычислительных технологий» (ИВТ) и значительной частью его коллектива продолжает развиваться, вовлекая все новых участников. В начале августа прошло заседание Объединенного ученого совета (ОУС) СО РАН по нанотехнологиям и информационным технологиям, участники которого, как писал «Континент Сибирь», высказывали беспокойство о том, что этот конфликт повредит научной работе, выполняемой коллективом института. В ответ врио директора ИВТ Андрей Юрченко обвинил участников заседания в клевете, экстремизме и государственной измене.

Как стало известно «Континенту Сибирь», Андрей Юрченко написал претензию, адресованную председателю Сибирского отделения РАН академику Валентину Пармону и членам Объединенного ученого совета (ОУС), участвовавшим в этом заседании. Текст этого документа оказался в распоряжении «Континента Сибирь».

В своей претензии Андрей Юрченко подробно излагает свое видение ситуации и усматривает в действиях своих оппонентов признаки ряда уголовных преступлений, включая клевету, экстремизм и государственную измену. Правда, в заключении требует лишь отменить решение Совета, в противном случае, угрожая обратиться в суд с иском об отмене данного решения. Почему вопрос совершения тяжких уголовных преступлений (признаки которых усматривает автор претензии) должен решаться в рамках гражданского судопроизводства, в самом тексте претензии не объясняется.

Поскольку в числе тех, кого Андрей Юрченко обвиняет в противоправных действиях, оказались ректор и юридическое управление Новосибирского государственного университета, «Континент Сибирь» попросил НГУ прокомментировать эти обвинения. В ответ пресс-служба университета подчеркнула, что «НГУ не вмешивался и не вмешивается в деятельность самостоятельных хозяйствующих субъектов» и напомнила, что правовая оценка деятельности организаций и частных лиц находится в компетенции органов внутренних дел. Руководство СО РАН, включая самого Валентина Пармона, отказалось от комментариев по этому поводу, сославшись на занятость.

Другие члены ОУС пока никак публично не отреагировали на столь необычные обвинения, но в сети размещены служебные записки ряда руководящих сотрудников ФИЦ «ИВТ», принимавших участие в том самом заседании ОУС. Для полноты картины процитируем их мнение. «Кадровые и структурно-организационные решения А.В. Юрченко дестабилизируют ситуацию в управлении научной и производственной деятельностью и формируют прямые угрозы выполнения государственного задания ФИЦ ИВТ на ближайшую перспективу», – говорится в служебной записке директора Красноярского филиала ФИЦ ИВТ, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Владимира Москвичева.

«На протяжении двух с половиной лет мы пробивали большой государственный проект, возникший по моей идее, называвшийся сначала «Цифровой Обь-Иртышский бассейн», впоследствии превратившийся в «Цифровой УстьКат». И если на начальных этапах, будучи уже первым зам. по науке [Юрченко не подключался], то на завершающих этапах, когда стало понятным, что проект будет финансироваться, [активно включился вместе с Дмитрием Осипкиным]. Результат довольно плачевный-проект завис, и кураторы проекта отказываются работать с нами», – говорится в служебной записке экс-директора Кемеровского филиала ФИЦ ИВТ, д.т.н., профессора Вадима Потапова.

Таким образом, скандал вокруг нового руководства ФИЦ ИВТ продолжает набирать обороты и по мнению наблюдателей остается только надеяться, что он не станет фатальным для института.

«Континент Сибирь» продолжит следить за развитием ситуации.