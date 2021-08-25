Двухмесячная девочка умерла от коронавируса в Новосибирской области

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу в Новосибирской области отчитался о смертности за сутки – по данным на 25 августа, заболевание унесло жизнь двухмесячной девочки. К среде от COVID-19 погибли ещё десять человек, среди них — 91-летняя женщина.

Ещё одиннадцать человек скончались от коронавирусной инфекции в Новосибирской области, сообщили в оперативном штабе по противодействию распространения COVID-19 в регионе. Это мужчины 58, 59, 67, 70, 75, 83 лет, двое 68-летних мужчин, а также женщины 83 лет и 91 года и двухмесячная девочка. Всего от последствий заболевания скончались 2 596 жителей области.

Прирост заболеваемости коронавирусом за последние сутки в Новосибирской области составил 183 человека, днём ранее в регионе было зафиксировано 180 новых пациентов с COVID-19. В инфекционных стационарах региона сейчас лечатся 2 405 человек (накануне — 2 441). В реанимации находятся 167 больных, на ИВЛ – 17.

В Кузбассе зарегистрировано 180 новых случаев заражения коронавирусом, шесть человек от заболевания скончались. Сутками ранее в регионе заболело 178 человек, умерли пять пациентов.

В Алтайском крае 259 новых случаев коронавируса, за день до этого количество пациентов в регионе пополнилось на 262 человека. 25 августа от заболевания здесь погибли 18 человек, 24 августа – 22.

Напомним, в Новосибирской области продолжается закрытие «ковидных» госпиталей из-за отмеченной властями тенденции к стабилизации ситуации с коронавирусом. Накануне к работе по основному профилю вернулся областной кардиодиспансер, на базе которого работал инфекционный стационар для больных с COVID-19.