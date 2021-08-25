Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Новосибирскую область посетил Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера. Ученые института ядерной физики СО РАН ознакомили его с разработкой ученых — методом бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний, который позволяет уничтожать клетки злокачественных опухолей.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в мероприятии также приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, директор института ядерной физики им. Г.И. Будкера Павел Логачев и председатель СО РАН Валентин Пармон.

Новый метод может помогать более чем 2 млн больных ежегодно при лечении раковых опухолей. Преимущество терапии в том, что она применяется однократно, а время процедуры – менее одного часа. Специально для формирования нового метода борьбы с раком был предложен и разработан новый тип ускорителя заряженных частиц. Участие в разработке бор-нейтронозахватной терапии принимает министерство здравоохранения РФ и его отраслевые НИИ. Ученые РАН проводят химико-биологические исследования в этой области. Также вклад в становление новой технологии вносит НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

«Учитывая уникальность разработки необходимо в рамках госпрограммы научно-технического развития определить центры компетенций, которые включатся в работу по созданию препарата, и выделить средства на завершение исследования. Министерство образования и науки РФ прошу взять это в работу. Необходимо как можно быстрее приступить к клиническим испытаниям препарата, который может помочь медикам спасти тысячи жизней», – подчеркнул вице-премьер.

Как отметили в Минобрнауки России, в этом году ИЯФ для развития методов бор-нейтронозахватной терапии было выделено 400 млн рублей. В следующем году финансирование планируется продолжить.

«Сибирские ученые создали ускоритель заряженных частиц с минимальным уровнем нежелательного излучения. С его помощью медики смогут воздействовать на опухоли, которые плохо поддаются традиционному лечению, и применять в онкологии самую современную, высокотехнологичную методику. Мы будем планомерно двигаться в сторону доклинических и клинических испытаний», — добавил Валерий Фальков.

Добавим, что заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко также побывал на месте строительства ледовой арены на левом берегу Новосибирска, возводимой к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году и оценил ход её строительства.