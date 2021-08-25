«Россия Православная» предложила провести в новосибирских школах и колледжах уроки «Живи как Невский»

Общероссийское общественное движение «Россия Православная» обратилось к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с предложением провести в учебных заведениях региона 1 сентября уроки мужества «Живи как Невский».

Копию обращения «России Православной» к новосибирскому губернатору разместил на своей странице в Facebook директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов. Он объяснил, что обращение было разослано также в школы и колледжи Новосибирской области.

Как следует из текста обращения, уроки мужества «Живи как Невский» предлагается провести в рамках всероссийского конкурса «Связь времен и поколений. Жертвенное служение Отечеству» и темы «Александр Невский: Наследие на века». Уточняется, что проект является победителем второго конкурса Фонда президентских грантов 2020 года. «Каждое последующее поколение стоит на плечах предыдущего, и наш общий гражданский долг – дать молодому поколению россиян ориентир личности, которая станет для них образцом служения своей семье, малой Родине и Отечеству», — говорится в обращении «России Православной».

Общероссийское общественное движение «Россия Православная» было создано по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1997 году. Председатель движения – Вячеслав Остапчук.

Напомним, ранее директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов ранее был вызван для объяснений в Следственный комитет по ситуации, также связанной с персоной Александра Невского. Следователей заинтересовали высказывания Сергея Чернышова по поводу инициативы переименования площади Свердлова в Новосибирске.

Впервые с предложением переименовать площадь в честь полководца выступил вице-спикер областного Заксобрания Андрей Панфёров. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, а также его соратники по КПРФ и вице-мэр Анна Терешкова инициативу не поддержали. В числе тех, кто встал на сторону Панфёрова — руководитель Новосибирского регионального отделения общероссийского общества «Царьград» Евгений Цыбизов, представители Новосибирского отдельского казачьего общества, а также ряд депутатов Государственной Думы.