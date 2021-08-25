МТС ускорил мобильный интернет во всех районах Барнаула

Компания МТС провела модернизацию оборудования во всех пяти районах Барнаула, включая пригород. В результате скорости мобильного интернета увеличились на 25% в среднем.

Как сообщает пресс-служба МТС, компания «обновила» оборудование во всех пяти районах Барнаула, включая пригородную зону — вблизи поселка Южного, сел Гоньба и Власиха, а также на подъезде к Старому мосту.

«Жители Барнаула и его пригородов генерят более половины всего интернет-трафика, потребляемого в крае. Поэтому мы продолжаем внедрять новые технологии, чтобы обеспечить потребности бизнеса и жителей в быстром мобильном интернете. Расширение емкости сети будет также способствовать внедрению цифровых решений на предприятиях, что в конечном счете позволит повысить качество жизни горожан», — отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Модернизация позволит барнаульцам на комфортной скорости проводить прямые трансляции, просматривать потоковое видео и эфиры в социальных сетях в любой точке города. Развитая телеком инфраструктура может способствовать внедрению проектов «умного города»: видеонаблюдения, управления освещением улиц, сбора показаний с приборов учета и контроля работы электросетей, отслеживания работы коммунальных служб.