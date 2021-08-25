Я занимаюсь ресторанным бизнесом уже 8 лет, из которых 4 года мы работаем совместно с Анастасией Спириной, как полноценные партнеры. Мы вместе открыли все наши рестораны: тратторию «Тесту Место», покешную Poke Top, кондитерскую My cake. Но строить бизнес с партнером – это работа, как и в любых отношениях между людьми. Кто-то отказывается выполнять эту работу и выбирает самостоятельный путь.

Мы научились создавать синергию, в которой четко распределены обязанности друг друга. Поэтому каждому удается выполнять свою работу, давая свободу действиям и мыслям. В своей колонке я поделюсь несколькими советами, которые помогут вам выстроить доверительные отношения с партнером:

Распределяйте четко обязанности на первых этапах работы.

В нашем бизнесе я отвечаю за творчество, идеи, а Настя – за структуру. Так комфортно каждому, мы определили это в начале нашего. Но партнер может предложить крутую идею по развитию бизнеса, даже если за это отвечаю я. Каждый из нас занимается тем, что ему ближе, но мы с радостью помогаем друг другу и обязательно все обсуждаем. Например, в самом начале решили, что за публичность бизнеса отвечаю я, поэтому Настю вы редко увидите на рекламной продукции, но на деловые мероприятия мы ходим вместе.

Находите общие интересы вне работы.

Один из самых важных пунктов – это синхронизация с партнером. Ищите общие интересы, читайте одинаковые книги, обсуждайте ваши ценности, занимайтесь вместе спортом и заводите общих знакомых.

Что касается нашего опыта, то он разнообразен. Например, мы каждое утро встаем в 6:45 и бегаем. Местоположение не дает делать это совместно, но каждая из нас уделяет время и после мы понимаем, как прошло наше утро и чувствуем себя заряженными. Мы вместе читаем книги и обсуждаем. Последняя из прочитанных мной была «Технология жизни. Книга для героев» В. Тарасова, которую сразу передала Насте со своими пометками.

Часто в своем блоге в Telegram рассказываю о совместных путешествиях и гастротурах с партнером, делюсь лайфхаками по выстраиванию отношений, поэтому те, кто подписан, уже знают много о нашей работе.

Работайте с коучами, тренерами по бизнесу.

Многие считают, что все коучи – обманщики и не приносят никакой пользы. Мне повезло, что партнер так не считает, и вместе можем посещать тренинги. Конечно, на этом рынке есть и шарлатаны, к выбору нужно подходить осознанно и лучше всего по рекомендациям. Можете писать мне, всегда открыта к общению.

Мы еженедельно созваниваемся с нашим бизнес-тренером и обсуждаем результаты, ставим новые цели и видим, чего достигли. Также посещаем бизнес-клубы и встречи предпринимателей. Это помогает развитию не только бизнеса, но и делает нас более осознанными. Разбираем такие вопросы:

— что будет, если кто-то выйдет из дел;

— как наша семья влияет на бизнес;

— кто отвечает за финансы и т.д.

Учитесь у того, кто может научить.

Сформируйте принципы партнерства.

Везде нужно уметь договариваться, слушать друг друга, искать общее, расставляли границы. Для этого мы прописали основные принципы партнёрства:

1. Общие ценности и принятие ценностей друг друга.

2. Эмпатия в отношениях.

3. Умение слушать и слышать.

4. Синхронизация.

5. Постоянное планирование, определение целей на разных этапах жизни.

6. Четкое деление обязанностей.

7. Восхищение друг другом. Важно ценить то, что вы делаете.

Партнёрство — это работа. У нас с Настей бывают разногласия, но мы понимаем, к чему идём. Именно наши принципы партнёрства помогают строить долговечные и нерушимые отношения.

Делитесь личными планами и любыми идеями по развитию бизнеса.

Если вы будете воспринимать партнера исключительно в контексте работы, то это не долгосрочная история. В один момент вы перестанете понимать позиции друг друга. Поэтому нужно делиться и интересоваться личной жизнь. Это не значит, что все семейные секреты стоит раскрывать или жить жизнью партнера. Больше отдыхайте вместе, будьте открытыми и наслаждайтесь обществом друг друга.

Восхищайтесь друг другом.

Каждый из нас достиг успеха, но иногда мы этого не замечаем или обращаем внимание только на собственный. То, на каком уровне ваш бизнес заслуга обоих, это нужно понимать и постоянно благодарить своего партнера. Но этот пункт включает и личные составляющие. Мы с Настей разные люди, у каждого свои особенности, и мы за это благодарим друг друга. Такое мировоззрение помогает дополнять наши личности и бизнес.

Выстраивать отношения с партнером и сохранять при этом дружбу можно, но это требует времени и сил. Если вы не готовы вкладываться и доверять человеку, то лучше изначально стройте бизнес в одиночку.

Я считаю, что мы с Настей представляем собой успешный пример партнерства и безгранична рада тому, что смотрим на выстраивание отношений одинаково. Что касается дружбы, то безусловно мы с ней близкие друзья и проводим много времени вместе не только в процессе работы.