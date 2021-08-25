«Единая Россия» приняла народную программу, с которой партия пойдет на выборы 19 сентября

24 августа в Москве состоялся второй этап XX Съезда партии, где делегаты утвердили народную программу. От жителей России в программу поступило почти 2 миллиона предложений, а около 20 тысяч предложений внесли жители Новосибирской области.

Предложения в народную программу от всех желающих собирали более 2 месяцев на площадках партии по всей стране в ходе круглых столов и стратегических сессий, а также через специальную форму на сайте. Наибольшее внимание было отдано здравоохранению, образованию, экономике, культуре, экологии, городской среде и жизни на селе.

«Программная комиссия «Единой России» выделила проблемы, которые необходимо отразить в предвыборных документах региональных и местных отделений партий, и мы сформулировали наши задачи в народной программе, с которой идем на выборы депутатов Государственной Думы. Этот документ рассчитан на 5 лет. В нем есть конкретный набор действий, выверенных партией, с участием коллег из Правительства, экспертами и гражданами страны», – сказал председатель партии Дмитрий Медведев.

В Съезде партии принял участие президент России Владимир Путин. В своем выступлении глава государства представил целый ряд собственных инициатив: это индексация пенсий в 2022 году выше уровня инфляции, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей пенсионерам, единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей военнослужащим вне зависимости от звания, а также курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов. На фоне лесных пожаров президент предложил усилить систему лесоохраны: для этого дополнительно выделят 24 миллиарда рублей.

Анонсировал Владимир Путин и новую программу расселения аварийного жилья. В нее попадут дома, признанные аварийными на 1 января 2021 года. На эти цели будут выделены 45 миллиардов рублей.

«Набор инициатив, представленных на съезде, очень разный: от социальных до экономических. Что касается экономических инициатив, то остановлюсь на особенно актуальной для Новосибирской области – это расселение граждан из аварийного жилья. Ожидаемо, что при высоких темпах расселения по второй программе, действующей от 1 января 2017 года, следовало ждать ускоренного запуска уже третьей программы. Уверен, депутаты Госдумы поддержат это предложение, и из федерального бюджета в следующие годы будут добавляться средства на ускоренную реализацию этой новой программы», – сказал секретарь Новосибирского регионального отделения «Единой России», губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По словам президента Владимира Путина, беспрецедентная сумма в размере 340 миллиардов рублей будет направлена на обновление авиапарка страны, в том числе на санитарную авиацию.

«Практически все наши предложения учтены, в том числе о перезагрузке системы здравоохранения и о развитии санитарной авиации. Это особенно актуально для Новосибирской области – у нас большая и труднодоступная территория», –прокомментировал депутат Заксобрания Новосибирской области Олег Иванинский.

«Народная программа – это руководство к действию. Думаю, в этом году экономическая ситуация в стране существенно улучшилась: мы видим и рост экономики, и увеличение доходов бюджета, что чрезвычайно важно, резервы у нас есть серьезные. Сейчас у нас есть возможность больше средств направить на инвестиции, на инфраструктурные проекты», – считает первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков.

Чтобы предложения, вошедшие в народную программу, не остались набором предвыборных лозунгов, министр обороны РФ Сергей Шойгу, также выступивший на Съезде партии, предложил проводить ежегодную конференцию с подведением итогов реализации программы.