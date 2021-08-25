«Континент Сибирь» не раз писал о сложной ситуации, в которой оказалось ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения», равно как и возможных путях решения проблем этой крупнейшей на территории Советского района Новосибирска сетевой компании. О том каково положение дел сейчас, какие изменения можно ожидать в ближайшем будущем, и как это отразится на качестве и стоимости услуг по тепло- водо- и электроснабжению для жителей и организаций Академгородка, «Континент Сибирь» узнал у ДМИТРИЙ БУРДЕНКО, возглавляющего ФГУП «УЭВ» с 2019 года.

– Дмитрий Николаевич, решением правительства РФ ФГУП «УЭВ» включено в прогнозный план приватизации. Какова будет его структура собственности?

– Мы станем акционерным обществом, но сто процентов акций остаются в казне, пока не будут приняты какие-либо иные решения. Рассматривался вариант передачи нас на баланс мэрии Новосибирска, но он не нашел поддержки в министерстве финансов. В настоящий момент у нас проходит аудит, который должен предшествовать акционированию. Следующим шагом будет принятие решения об условиях приватизации, на его основании будет сформирован перечень имущества, которое войдет в уставной капитал создаваемого акционерного общества. Все, что не подлежит акционированию, а это, в основном, всё, что связано с водоснабжением и водоотведением, останется в собственности государства и, вероятнее всего, перейдет в управление муниципалитета.

– Что изменится после акционирования для потребителей?

– По большому счету ничего не изменится. Услуги, которые оказывает предприятие, относятся к регулируемым государством видам деятельности, тарифы устанавливает регулятор, процент их роста строго ограничен для всех предприятий этой отрасли, независимо от формы собственности. Также закон обязывает предприятия, внесенные в реестр субъектов естественных монополий (куда мы тоже входим) сохранять после приватизации свои целевые функции. Так что потребители будут получать тепло и электричество в тех же объемах и по тем же ценам. Схожая картина и с водой, поменяется лишь организация, отвечающая за ее подачу и отведение, а условия и объем оказания услуг останутся прежними.

– Если говорить о качестве услуг, жители Советского района жалуются, что летом по утрам из горячего крана бежит холодная вода. Как решить эту проблему?

– Это давняя ситуация, вызванная особенностью существующей системы теплоснабжения: она открытого типа. В отопительный период вода в ней циркулирует и подается как в батареи для отопления, так и для горячего водоснабжения. Летом энергетики проводят работы по подготовке сетей к новому отопительному сезону, циркуляция воды временно прекращается. То есть, горячая вода идет напрямую со станции в дома, ночью разбора воды практически нет. Вода в трубах остывает, и по утрам из крана поначалу льется совсем не горячая вода. Но, повторю, это вызвано не тем, что мы ее недостаточно нагреваем, а особенностью системы, спроектированной еще во времена строительства Академгородка. Заменить ее полностью сегодня практически нереально, поскольку это стоит больше трех миллиардов рублей. Это не заложить ни в какой тариф. Можно устанавливать в домах индивидуальные тепловые пункты (ИТП) или электрические бойлеры, но это расходы, которые лягут на жителей домов и принимать такое решение должны они на общем собрании. Тем более цена зависит от количества квартир, этажности дома и ряда других параметров. Еще один вариант решения проблемы – установка индивидуальных бойлеров в квартирах, опять-таки за счет собственника. При этом, ФГУП «УЭВ» не устраняется от решения этой проблемы: мы готовы обсуждать ее на всех уровнях. Наши специалисты могут консультировать жильцов на тему, какое решение будет оптимальным для конкретно их дома.

– Что бы вы отнесли к главным достижениям предприятия за последний год?

– Впервые за много лет нам удалось не только остановить рост задолженности, но и сократить ее, благодаря тому, что предприятие стало работать в «плюс», получать прибыль от основного вида деятельности. Это стало возможным благодаря тому, что мы провели анализ экономической ситуации предприятия, и на его основе решали, что и как можно оптимизировать. Например, установили оборудование ГЛОНАСС на автотранспортную технику, и тем самым, повысили эффективность её использования, заметно снизили расходы на ГСМ. Передали обслуживание газового хозяйства предприятия стороннему подрядчику, что оказалось дешевле, чем делать это самим. А в некоторых случаях, наоборот, отказались от ряда контрактов и стал выполнять эти работы своими силами, опять же, когда это получается более выгодно для нас. В результате, повторю, прибыльность предприятия выросла, мы выплачиваем долги, накопленные в предыдущие годы и смогли пусть немного, но повысить зарплату своим сотрудникам. Я надеюсь, что рост доходов будет мотивировать людей на качественное выполнение рабочих обязанностей.

Есть ряд результатов, которые выглядят скромнее, но для предприятия и потребителей они важны. Например, мы запустили в конце года на второй теплостанции новый, седьмой котел на сто гигакаллорий, что увеличило ее мощность почти в два раза. А значит, повысило надежность теплоснабжения населения и организаций Академгородка.

Удалось приобрести новое оборудование для наших электрических подстанций, что способствует повышению стабильности их работы. Обновляем парк специализированной автомобильной техники, что позволит нам быстрее и эффективнее проводить плановые работы и реагировать на какие-то внештатные ситуации.

– Глобальная проблема, с которой сталкивается, пожалуй, любое российское предприятие в сфере ЖКХ – это обновление коммуникаций. Как обстоят дела с этим в ФГУП «УЭВ»?

– Ни для кого не секрет, что наши сети довольно изношены и с годами они, к сожалению, не молодеют. Сейчас процент износа больше 70%, а местами и больше 80%. Но это не означает, что мы ничего не делаем в сложившейся ситуации. Например, в этом году нам впервые удалось утвердить инвестиционную программу по теплоснабжению. Раньше ее у нас не было потому что в тарифе не заложены расходы на ремонт теплосетей (в отличие от тарифа на электроэнергию). Но, опять же по требованию закона, приватизируемые предприятия, вырабатывающие энергию, должны иметь инвестпрограммы, чтобы после приватизации сохранялись обязательства по модернизации сетей. В этом году мы заложили в инвестпрограмму по электричеству 18 млн рублей, а по теплу – около 8 млн рублей. Объемы, конечно, на порядки меньше того, чего нам бы хотелось, но они ограничены средствами, заложенными в тариф.

– А как можно качественно изменить ситуацию?

– Это можно сделать только за счет вхождения в какие-то целевые федеральные программы, дотаций из муниципального и областного бюджета. Нынешняя правовая форма – ФГУП – не подразумевает использование таких источников финансирования. По сути, мы были непрофильным активом министерства науки и высшего образования, и оно не могло целевые деньги на науку отдавать нам на реконструкцию сетей. А для акционерного общества таких барьеров нет, можно заявляться на участие в программах на всех уровнях от муниципального до федерального. И мы, конечно, намерены использовать эти возможности по максимуму. Плюс, хорошим подспорьем может стать программа развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», если в ней будут заложены средства на модернизацию сетей, его обслуживающих. Мы же работаем для Академгородка.

– Приходилось слышать опасения, что существующих мощностей по снабжению теплом, водой и электричеством не хватит для новых объектов, которые планируют возвести в рамках этой программы. Насколько они оправданы?

– Если говорить о тех объектах, которые сегодня заявлены в программе, то я проблем с необходимыми мощностями не вижу. Давайте по порядку. Начнем с теплоснабжения. Запуск седьмого котла уже создал нам хороший резерв мощностей, при необходимости он может забрать на себя нагрузки первой теплостанции. Сейчас мы ведем проектирование восьмого котла с такой же мощностью – сто гигакаллорий. И если появится реальная потребность в увеличении выработки тепловой энергии, мы можем запустить его в течение полутора-двух лет.

Что касается электроэнергии, то фактически, все центры питания загружены, хотя для нового кампуса НГУ, OCSiAl и Технопарка мы нашли необходимые мощности. Но если дальше будет какое-то масштабное строительство, то надо решать вопрос с завершением строительства подстанции «Новая Академическая». Это не наш объект, она находится на балансе областной администрации. Да, сейчас она является объектом незавершенного строительства, но с высоким процентом готовности, наверное, процентов под 80. И насколько мне известно, в областном бюджете этого и следующего года выделены средства на завершение ее строительства. Потому что все признают, введение подстанции в строй надолго снимет вопросы по электроснабжению Академгородка.

Что касается воды, есть законсервированный участок со скважинами, который при нужде можно открыть. Есть программа, по которой в свое время планировали завести сюда воду от «Горводоканала» и даже некие объекты незавершенного строительства в рамках этой задачи, которые при желании можно реанимировать. Тем более, что это все будет, скорее всего, уже в рамках одной организации. Вся нижняя зона Академгородка уже снабжается водой от «Горводоканала». Так что я не вижу каких-то серьезных барьеров для реализации «Академгородка 2.0» с точки зрения коммунальных сетей. Особенно, если в рамках программы будут средства на их обновление. И это нужно делать, если действительно работать на перспективу.