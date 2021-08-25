Проект реконструкции примыкающей к «Толмачёво» федеральной трассы оценят до конца года

Экспертиза проектно-сметной документации реконструкции участка федеральной трассы Р-254 «Иртыш», примыкающего к новосибирскому аэропорту «Толмачёво», завершится до конца 2021 года. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей поездки в Москву.

Находящийся на стадии экспертизы проект реконструкции 20-километрового участка федеральной трассы Р-254 «Иртыш», который проходит мимо новосибирского аэропорта «Толмачёво» в сторону Омска, планируется рассмотреть уже в этом году. После этого областные власти смогут рассчитывать на федеральное финансирование работ, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Москву 24 августа.

Как отметил глава региона, процедуры для включения участка в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры проводятся с 2019 года, по итогам их прохождения дорога имеет высокий рейтинг.

«Мы не теряли время и совместно с «Росавтодором» разрабатывали проектно-сметную документацию, в этом году она получит заключение экспертизы», — рассказал Андрей Травников информационному агентству ТАСС, отметив, что готовый проект поспособствует принятию решения о федеральном финансировании объекта.

Губернатор напомнил, что нагрузка на участок федеральной трассы с каждым годом растёт, чему способствуют расположенные рядом аэропорт «Толмачёво», промышленно-логистический парк и недавно открывшийся терминал «Почты России».

Ранее планировалось, что реконструкция участка трассы Р-254 «Иртыш» пройдёт с 2025 по 2029 год, однако Андрей Травников заявил о необходимости выполнить работы до завершения реконструкции аэропорта «Толмачёво» в 2025 году.

Предполагается, что в результате реконструкции дорога перейдёт из третьей технической категории в первую, а количество её полос вырастет с четырёх до шести, что увеличит пропускную способность объекта для межрегионального грузового транзита до двух раз. Предварительная стоимость проекта – 19 млрд руб.

Участок федеральной трассы считается одним из самых перегруженных и аварийно опасных. Интенсивность движения здесь составляет от двух до шести тысяч автомобилей в сутки.

Напомним, в июле губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что участок федеральной трассы Р-254 «Иртыш» необходимо реконструировать как можно скорее, поскольку дорога является критически важной для развития новосибирского логистического узла. В ноябре 2020 года завершались реконструкция участка магистрали протяжённостью 13,5 км.