Посылки новосибирцев застряли в сортировочном центре «Почты России»

Новосибирцы не могут получить свои посылки на протяжении нескольких недель — в сортировочном центре «Почты России» произошёл сбой. Горожане пожаловались на проблему в официальной группе государственной компании «ВКонтакте».

Около месяца паблик «Почты России» «ВКонтакте» переполнен жалобами из Новосибирска, где жители не могут получить свои посылки из почтовых отделений.

«Почему посылка уже неделю лежит в Новосибирске?»; «Когда будет пост про сортировочный центр Новосибирска, который держит посылки непонятно зачем и как и представляет собой какой-то бермудский треугольник?»; «У меня в новосибирский сортировочный уехала посылка из места вручения! Неделю уже там висит», — пишут интернет-пользователи.

24 августа от аккаунта, представляющего организацию в соцсети, комментаторам ответили: проблема произошла в работе новосибирского сортировочного центра.

«Мы вышли на заключительный этап объединения всех сортировочных почтовых объектов Новосибирска на одной территории. После ввода в эксплуатацию логистического почтового центра (ЛПЦ) мы поэтапно готовились к синхронизации процессов. Стадия синхронизации всех объектов в единую систему займет ещё несколько дней. Мы прикладываем максимум усилий для стабилизации ситуации на объекте в ближайшее время, а также делаем все возможное для оперативной транспортировки всех отправлений», — написал во вторник пользователь «Почта России», извинившись за доставленные неудобства. При этом в пресс-службе компании сообщили, что замедление происходит в доставке лишь 20% отправлений.

В ближайшее время компания планирует пополнить штат сотней сортировщиков и сорока водителями. По мнению представителей «Почты России», это должно повысить скорость и качество обработки почтовых отправлений.

Ранее сообщалось о конфликте новосибирского обкома КПРФ с «Почтой России».