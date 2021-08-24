С новосибирского застройщика взыскали около миллиарда по долгам его компании

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил требовании конкурсного управляющего банкротящейся компании «База ПТК-30», входившей в строительную группу «ПТК-30», о привлечении к субсидиарной ответственности по почти миллиардному долгу ее руководителя Владимира Коновалова.

Сообщение о том, что арбитражный суд удовлетворил требование конкурсного управляющего ЗАО «База ПТК-30» о привлечении к субсидиарной ответственности известного застройщика Владимира Коновалова опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Согласно решению суда с Владимира Коновалова и учрежденного им ООО «ПТК-30» будет взыскано около 800 млн рублей по долгам ЗАО «База ПТК-30».

ЗАО «База ПТК-30» было учреждено Владимиром Коноваловым в июне 2010 года и входило в группу строительных компаний «ПТК-30» Антона и Владимира Коноваловых. Застройщики замешаны в крупном скандале: следствие инкриминирует им обман дольщиков в особо крупном размере, уголовное дело связано с возведением многоквартирных домов в Заельцовском районе.

В сентябре 2019 года Владимир Коновалов был признан банкротом по требованию Сбербанка. Общая сумма исковых претензий кредиторов к застройщику на тот момент составляла около 782 млн рублей. В ходе реструктуризации долгов коммерсанта управляющий Алексей Бебель выяснил, что Владимир Коновалов не сможет пройти эту процедуру, поскольку «у должника не имеется какого-либо имущества». Кроме того, осенью прошлого года с Владимира Коновалова было взыскано порядка 30 млн рублей в рамках субсидиарной ответственности по долгам компании ДАО «ПТК-30Д».