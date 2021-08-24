Под Новосибирском нашли «мобильную столицу» региона

Станция Мочище Новосибирской района Новосибирской области стала лидером по использованию мобильного интернета в регионе. Именно здесь на одного человека в среднем приходится 13,3 ГБ трафика в месяц, выяснили специалисты компании «МегаФон».

Как сообщила пресс-служба оператора, другие территории региона, входящие в тройку лидеров по использованию мобильного интернета, также расположены за пределами больших городов.

На втором месте после станции Мочище — село Верх-Каргат Каргатского района с показателем 12,3 ГБ на абонента, на третьем – посёлок Чикман в Чулымском районе, где средний трафик составил 12 ГБ. Это в десять раз больше, чем средний уровень потребления трафика абонентов в сибирской сети МегаФона.

По мнению специалистов компании, то, что самые «качающие» пользователи живут в сельской местности – закономерно, ведь для многих из них мобильный доступ – единственный способ выйти в интернет. Именно поэтому МегаФон делает основной акцент в строительстве сети 4G на районах области. С начала 2021 года за счёт модернизации и установки новых базовых станций компания увеличила скорость мобильного интернета в 38 населённых пунктах региона, при этом 30 из них – сёла и деревни.

Впервые базовые станции МегаФона четвертого поколения появились в 22 небольших поселениях, где живут в общей сложности более 20 тысяч человек. С появлением 4G скорость мобильного интернета в сети выросла в среднем в пять раз и теперь позволяет общаться по видеосвязи и смотреть кино онлайн без прерываний, дистанционно учиться и работать, а также удалённо получать госуслуги.

Жители сёл уже активно пользуются новыми цифровыми возможностями. Так, например, абоненты из села Заковряжино (Сузунский район) стали качать в 1,5 раза больше трафика, из села Кама (Куйбышевский район) – в два, а в посёлке Сосновка (Искитимский район) объём передачи данных вырос в 2,5 раза.

«Учитывая географические особенности нашего региона, покрытие сетью LTE удалённых населённых пунктов – непростая задача. Тем не менее только с начала этого года число сельских жителей области, которым доступен 4G МегаФона, выросло на 7%», – рассказала директор Сибирского филиала МегаФона Галия Сайфутдинова.

Активное строительство сети 4G позволило МегаФону увеличить среднюю скорость передачи данных в регионе. По данным независимого исследования Ooklа, за год она выросла на 30% и составляет 40,56 Мбит/с – это лучший показатель по результатам более 160 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в области.