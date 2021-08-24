Прокуратура Красноярска проверит высказывание чиновника, назвавшего жителей города «плаксивым сбродом»

Прокуратура Октябрьского района Красноярска проверит высказывание советника вице-губернатора края Андрея Агафонова, назвавшего жалующихся людей на смог в городе «плаксивым сбродом».

24 августа в прокуратуру Октябрьского района Красноярска поступило обращение гражданина о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении советника вице-губернатора Красноярского края Андрея Агафонова, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры «Континенту Сибирь».

«Прокуратурой начато рассмотрение обращение гражданина, ему будет предоставлен ответ в установленный 30-дневный срок», — сказали в пресс-службе «Континенту Сибирь».

В ведомстве отметили, что содержание обращения касалось привлечения Агафонова к административной ответственности по ст. 5.61 КОАП РФ (Оскорбление). Прокуратура района рассмотрит доводы и даст оценку. По результатам при необходимости ведомство вынесет определение об отказе в возбуждении дела, либо «поступит иным образом».

В августе Андрей Агафонов на своей странице в Facebook резко выступил против людей, критически отозвавшихся на пост фигуриста Алексея Ягудина в Instagram. Спортсмен приехал в Красноярск и находился в нем в дни, когда город был задымлен от лесных пожаров в Якутии. Ягудин отмечал, что никакого смога не заметил.

Это вызвало негодование со стороны жителей города. После этого Агафонов написал в Facebook, что ему стыдно за красноярцев и назвал людей «поколением истеричек», а также «плаксивым сбродом».

«Почитал комменты в инстаграме Ягудину и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. <…> Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек «в режиме черного неба». Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — цитирует сообщение чиновника местное издание «Дела.ру». Вскоре публикация была удалена.