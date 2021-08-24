На территории школы в Новосибирске обрушилась стена

На территории школы в Дзержинском районе Новосибирска обрушилась часть стены, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Ночью 23 августа в Новосибирске обрушилась часть стены одноэтажного кирпичного строения на территории неэксплуатированной школы №57 в Дзержинском районе. По данным управления МЧС России по Новосибирской области, информация об обрушении поступила в 21:59, после чего на место были оперативно отправлены группы сотрудников МЧС и МАСС, пожарные силы и администрация Дзержинского района. Всего к ликвидации последствий обрушения были привлечены 22 человека и семь единиц техники.

«Площадь обрушения стены в хозяйственном блоке школы составила 30 квадратных метров. Здание образовательного учреждения находится на капитальном ремонте с 2018 года. Со слов администрации школы, обрушение кровли строения произошло еще полтора месяца назад — 5 июля», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным регионального управления МЧС России, пострадавших нет. Решение о дальнейшей эксплуатации здания примет администрация Дзержинского района.

Напомним, в конце июня в Новосибирске произошло обрушение строящегося многоэтажного дома в 1-м Кирпичном переулке в Октябрьском районе. В результате ЧП погиб 13-летний ребенок.

В Новосибирской области за 2019-2020 годы введены в эксплуатацию 12 новых школ, рассчитанных на 9,6 тысяч детей. Еще три планируется сдать до конца текущего года. Кроме того, в регионе за счёт ремонта и перепрофилирования учебных помещений хотят создать около двух тысяч дополнительных мест в образовательных учреждениях.

Вместе с тем в августе в Новосибирске стартовал проект «Школа», в рамках которого ведется проверка готовности школ к новому учебному году. Оценивается готовность образовательных учреждений по ряду критериев: безопасности, качеству ремонта, организации питания и другим параметрам.