19% бюджета Новосибирской области в 2021 году направлено на образование

На 2021 год доля бюджета министерства образования Новосибирской области в областном бюджете составляет 19%. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук в ходе пленарного заседания XXI Съезда работников образования Новосибирской области.

По словам министра образования региона Сергея Федорчука, в 2021 году бюджет министерства образования запланирован в размере 42,3 млрд рублей, что почти на 11% больше, чем в 2019 году. Доля бюджета министерства в областном бюджете на 2021 год составляет 19%.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к участникам пленарного заседания XXI Съезда работников образования региона «Воспитание, обучение и профессиональное самоопределение — ключевые инвестиции в развитие личности человека», который прошел в правительстве 23 августа. Глава региона отметил: руководителям сферы образования предстоит проанализировать итоги прошедшего в регионе ЕГЭ и принять дополнительные решения.

«Считаю, нужно направить усилия на повышение общего уровня качества образования и соответственно итогов Государственной итоговой аттестации. Мероприятия, направленные на это, теперь не только наша инициатива, в прошлом году они вошли в обновлённый нацпроект «Образование». Устойчивое развитие системы образования обеспечивается стабильным финансированием. Эта сфера находится под постоянным контролем правительства региона. Растёт уровень технической оснащённости учебных заведений — даже в сельских школах сегодня очень высок уровень техники, оборудования, программного обеспечения. Однако, мир меняется стремительно, растут запросы детей и родителей к сфере образования, и необходимо «бежать» быстрее этих изменений, чтобы опережать темпы роста амбиций и мотивации и детей, и взрослых», — цитирует губернатора Новосибирской области пресс-служба регионального правительства.

Андрей Травников назвал три приоритетных направления в образовании: выстраивание системы выявления профессиональных способностей, профессионального самоопределения; выстраивание региональной системы выявления и поддержки талантливых, одарённых высокомотивированных детей; повышение общего качества образования в школах и подтягивание отстающих школ.

«Если мы хотим стать лидерами по качеству образования, нам нельзя идти по предлагаемому сверху маршруту для достижения среднестатистических целей — необходимо самим формировать этот маршрут, поднимать планку, заглядывать за горизонт и ориентироваться на более высокие темпы. Именно на основе нашего лидерского опыта должны формироваться цели и формулироваться задачи для всех остальных регионов», — подчеркнул Андрей Травников.

Выдающимся работникам сферы образования глава региона вручил удостоверение и нагрудный знак «Заслуженный работник образования Новосибирской области», а также Благодарности Губернатора Новосибирской области. Первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ, депутат от Новосибирской области Александр Жуков в своём приветствии к участникам съезда пожелал всем работникам сферы образования новых творческих и педагогических успехов, думающих и мотивированных учеников. В мероприятии также приняли участие председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

«Сегодня образование как сфера стоит для нас под номером два. Конечно, все основные ресурсы сконцентрированы на теме здоровья, на спасении людей от пандемии, но формирование правильных технологий обучения — так же первостепенная задача, о которой, в том числе, говорит и президент России Владимир Путин. Проблемы здоровья видны сразу, проблемы образования — позже, но убеждён, что, вкладывая средства в педагогику, в сферу образования в целом, мы формируем будущее нашего региона, всей нашей страны», — сказал член комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Олег Иванинский.

Напомним, в Новосибирской области новый учебный год начнется в очном формате. Однако при ухудшении ситуации с коронавирусом власти Новосибирской области готовы рассматривать вариант продления школьных каникул и перевод школьников на частичный дистант.