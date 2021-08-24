Учредителем новосибирской «Топатомклиник» стал партнер миллиардера Виктора Харитонина

В новосибирской компании «Топатомклиник», реализующей масштабный проект строительства центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), сменились учредители.

Изменения в составе учредителей новосибирского ООО «Топатомклиник» внесены в ЕГРЮЛ. Согласно данным Rusprofile, из учредителей полностью выбыли подконтрольная Европейскому медицинскому центру компания «Международный онкологический центр», владевшая 95% уставного капитала, а также ООО «Атомпроект» президента ГК «Метаприбор» Владимира Мартыненкова. При этом Владимир Мартыненков продолжает руководить «Топатомклиник».

Новым единственным учредителем ООО «Топатомклиник» стал Павел Милейко. Он также является соучредителем руководящей холдингами московской компании «Гудстарт Инвест» вместе с известным российским миллиардером Виктором Харитониным, бывшим гендиректором ОАО «ОПК «Оборонпром» Андреем Реусом и другими известными персонами. Кроме того, Павел Милейко, Виктор Харитонин и Андрей Реус значатся соучредителями компании «ЭС Джи Биотех», специализирующейся на производстве фармацевтических субстанций. Ранее СМИ сообщали, что эта компания была создана фармацевтической компанией «Генериум» Виктора Харитонина в партнерстве с ирландской корпорацией Shire.

Напомним, новосибирское ООО «Топатомклиник» реализует проект строительства ПЭТ-центра для лечения онкобольных с 2016 года. Планируемая производственная мощность центра – 18 тыс. исследований в год. Объем инвестиций оценивается в 16 млн евро. В апреле текущего года глава минэкономразвития региона Лев Решетников в интервью «Континенту Сибирь» сообщил, что проект находится в высокой стадии готовности. Само здание ПЭТ-центра уже построено, осталось завезти и настроить оборудование.