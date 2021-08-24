В Калининском районе Новосибирска ликвидируют несанкционированную свалку

В Новосибирске объявили аукцион на поиск подрядчика по разработке проектно-сметной документации по ликвидации несанкционированной свалки в Калининском районе города.

Аукцион объявили на сайте госзакупок 23 августа. Заказчик — департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. В рамках контракта исполнитель подготовит проектно-сметную документацию по ликвидации несанкционированной свалки и рекультивации земельных участков в Калининском районе Новосибирска. Начальная, она же максимальная цена контракта — 27,189 млн рублей.

Выполнить работы по разработке документации необходимо до 1 мая 2022 года. Источником финансирования является бюджет города Новосибирска на 2022 год. В документах указаны координаты участка — объект расположен в районе Пашино.

Уточняется, что земельные участки использовались для захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) вплоть до начала 2019 года. Размещение отходов было прекращено в соответствии с приказом директора ООО «НовосибВторРесурс». В документах указано несколько участков — площадь одного составила 32,2 тыс. кв. метров, второго — 76 тыс. кв. метров.

Ориентировочная площадь свалочного тела составила 108, 2 тыс. кв. метров, объем захороненных отходов — 1 567,5 тыс. тонн.

«Целью проектирования является проведение комплекса работ, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба, минимизацию уровня негативного воздействия свалочного тела на компоненты окружающей среды, восстановление продуктивности и хозяйственной ценности территорий», — указано в документах.

Подрядчик проведет подготовительные работы, подготовит основные решения по формированию многофункционального рекультивационного перекрытия свалочного тела, решения по системе сбора, отведения и обезвреживания свалочного фильтрата и другое.

Напомним, в 2018 году стало известно, что Новосибирская область получит более 1 млрд. рублей из федерального бюджета на рекультивацию шести мусорных полигонов. В первую очередь планировалось рекультивировать полигон ООО «НовосибВторРесурс» в поселке Пашино в Новосибирске, второй — Гусинобродский полигон.