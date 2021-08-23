Новосибирский «Вектор» создаст лекарство от коронавируса вместе с кемеровским медуниверситетом

Новосибирский научный центр «Вектор» и Кемеровский государственный медицинский университет (КемГМУ) займутся совместной разработкой противовирусных лекарств. В том числе – препарата от COVID-19.

Новосибирский государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и Кемеровский государственный медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает совместную разработку противовирусных лекарств. Об этом сообщили в правительстве Кузбасса 23 августа.

«Договор о сотрудничестве включает поиск новых групп соединений, обладающих противовирусной активностью. Особенно данные исследования будут актуальными для разработки новых лекарств для лечения COVID-19», — цитирует пресс-служба правительства Кемеровской области главу региона Сергея Цивилёва.

Параллельно с этими исследованиями специалисты КемГМУ продолжает вести разработки по поиску биологически активных веществ природного происхождения, подавляющих вирусную активность.

Новосибирский научный центр и кемеровский медуниверситет уже имеют опыт сотрудничества. В 2012 году в КемГМУ выделили, очистили и накопили меланины из культивируемых образов чаги, или берёзового гриба, а в «Векторе» впервые установили их антиретровирусную активность.

Ранее сообщалось о том, что новосибирский ГНЦ «Вектор» планирует к концу 2021 года зарегистрировать вакцину от оспы. К финальной стадии её разработки научный центр приступил ещё весной. Кроме того, новосибирские учёные рассчитывают к осени окончательно завершить исследования вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».