«Континент Сибирь» выяснил состав делегации, которая примет участие в утверждении «народной» программы «Единой России» 24 августа.

Юбилейный XX съезд «Единой России» оказался распределённым на несколько этапов. В ходе первого из них, прошедшего в столице 19 июня, президент России Владимир Путин выступил со вторым посланием в этом году и обозначил главные приоритеты в работе «партии власти».

22 августа президент встретился с представителями «Единой России» в Парке Победы на Поклонной горе. Там он принял участие в церемонии поднятия государственного флага России, а затем обсудил главные вопросы подготовки ко второму этапу съезда партии, который должен состояться завтра.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак ранее сообщал представителям прессы, что на втором этапе съезда партия окончательно утвердит предвыборную программу, с которой её кандидаты будут баллотироваться в Государственную Думу РФ.

Состав делегаций от регионов на втором этапе съезда из-за антиковидных мер ожидается сокращённым. Источник в новосибирском региональном отделении партии «Единая Россия» сообщил «Континенту Сибирь», что Новосибирскую область представят всего пять политиков: губернатор региона и секретарь областного отделения «Единой России» Андрей Травников, сенатор Александр Карелин, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, депутат законодательного собрания Новосибирской области Виктор Кушнир, а также секретарь отделения партии Чановского района области Владимир Шнайдер.

Помимо программных вопросов накануне съезда «партии власти» президент России также анонсировал две новые меры социальной поддержки, ожидающие россиян до конца 2021 года. Всем пенсионерам государство выплатит по 10 тысяч рублей. А военнослужащих и приравненных к ним лиц ожидает единовременная выплата в 15 тысяч рублей.