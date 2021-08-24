«Единая Россия» вместе с родительским сообществом проверяет готовность школ Новосибирска к новому учебному году

Проект «Школа» стартовал в Новосибирске в августе этого года: в его рамках депутаты вместе с родителями и администрациями образовательных учреждений проверяют готовность школ к новому учебному году. Оценивают готовность школ по ряду критериев: качеству ремонта, организации питания, готовности учебного оборудования, библиотек, спортзалов, безопасности и другим параметрам. Там, где будут выявлены недостатки, «Единая Россия» примет участие в их устранении.

Такая приёмка уже прошла в школе № 32 в Октябрьском районе и школе № 92 в Ленинском районе. Сейчас очередь дошла до новой школы № 217 в Кировском районе Новосибирска.

«К началу нового учебного года здесь все готово. Практически все нюансы, которые нам удалось выявить в течение прошлого учебного года, были устранены. Мы проверили классы, спортивный зал и столовую. В школе была небольшая проблема с мытьем посуды, мы закупили специальный посудомоечный аппарат. Сейчас я могу сказать, что школа готова на 100%, хотя во многом это из-за того, что она совсем новая. Сейчас главное не испортить то, что есть, внимательно следить за всем и улучшать условия», – подвел итог приёмки депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вениамин Пак.

Школа на улице Виктора Шевелева, 3 открылась недавно, в 2020 году, и была рассчитана на 1100 мест. В здании школьного отделения оборудованы современные кабинеты, оснащенные компьютерным и интерактивным оборудованием, оборудованы лаборатории для занятий по естественно-научным предметам. На пришкольной территории оборудованы спортивные площадки и беговые дорожки с всесезонным покрытием, установлены тренажеры и игровое оборудование. В школе также создана безбарьерная среда для маломобильных школьников. В новом учебном году в рамках новой инициативы проекта «Единая страна – доступная среда» о создании ресурсных классов в школе появится класс для детей с расстройствами аутистического спектра.

«Эта школа – одна из лидеров среди образовательных учреждений в Новосибирске. Она наиболее готова к началу нового учебного сезона, прежде всего, из-за того, что она новая и степень износа еще отсутствует. Конечно, хочется, чтобы ко Дню знаний все школы были такими. Единственное, что вызывает беспокойство – это переполненность школы», – отметил депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов.

В этом году в школе начнут учиться 13 первых классов. Сейчас в школе, рассчитанной на 1100 человек, будет обучаться около трёх тысяч детей. По словам Виктора Игнатова, в планах стоит инициировать строительство еще двух школ на жилмассиве Просторный, что позволит снизить нагрузку на уже действующие школы.