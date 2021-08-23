Подозреваемому в педофилии помощнику депутата продлили арест в Новосибирской области

Суд продлил арест помощнику депутата новосибирского Заксобрания Максиму Захарову, задержанному по подозрению в совращении подростков. Мужчина останется под стражей ещё месяц.

Краснозёрский районный суд Новосибирской области продлил арест 38-летнему Максиму Захарову, подозреваемому в совращении двух несовершеннолетних мальчиков, до 25 сентября. Захаров числится помощником депутата Законодательного собрания региона Дениса Субботина.

«В отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 134 УК РФ, ч. 1 ст. 135 УК РФ, продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 сентября 2021 года, по факту совершения в рабочем посёлке Краснозерское Новосибирской области мужеложства с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, а также по факту совершения развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста», — говорится в сообщении суда от 23 августа.

Помощник депутата был задержан по подозрению в совращении школьников в рабочем посёлке Краснозёрское 28 июня. В тот же день произошедшее прокомментировал его начальник Денис Субботин.

Как отмечал депутат, в качестве его помощника Максим Захаров организовывал встречи с избирателями и другие мероприятия на самой крупной территории округа — в Краснозёрском районе. С осени 2020 года Захаров совмещал эти обязанности с постом исполнительного секретаря Краснозёрского отделения партии «Единая Россия».

Напомним, 23 августа также продлили арест экс-заместителю министра транспорта Новосибирской области.