Имущественный комплекс новосибирского племзавода выставили на торги за полмиллиарда

Конкурсный управляющий банкротящегося предприятия Росимущества АО Племзавод «Учхоз Тулинское» объявила о начале приема заявок на участие в торгах по продаже имущественного комплекса одного из старейших предприятий новосибирского АПК. Стартовая цена лота превышает полмиллиарда рублей.

Сообщение о предстоящей продаже имущественного комплекса АО Племзавод «Учхоз Тулинское» опубликовано на электронной площадке «Торги России». В состав лота входят здания свинокомплекса, телятники и коровники, конеферма, складские помещения, земельные участки, около 50 единиц сельхозтехники в разной степени годности, порядка 40 автомобилей, дебиторская задолженность и прочее. Отдельным списком идут входящие в лот животные: 405 дойных коров, 511 телочек, 166 молодых быков, свиньи и мерины. Общая стоимость животных, согласно оценке, превышает 58 млн рублей.

Стартовая цена лота составляет около 568,5 млн рублей. Размер задатка – 57 млн рублей. Начало приема ценовых предложений назначено на 15 сентября текущего года, окончание – 16 сентября. В сообщении уточняется, что все имущество должника находится в залоге у ООО «МолСиб».

Племзавод «Учхоз Тулинское» был признан банкротом осенью 2018 года. Процедуру признания предприятия несостоятельным инициировала межрайонная ИФНС № 15 по Новосибирской области, позднее к налоговикам присоединились другие конкурсные кредиторы, включая «МолСиб». АО Племзавод «Учхоз Тулинское» было создано в 2011 году, единственным учредителем предприятия значится Росимущество. Предприятием долгое время руководил профессор, заслуженный агроном РСФСР, проректор НГАУ, председатель совета директоров учхозов РФ Константин Першилин. «Тулинский» специализировался на производстве и реализации элитных семян сельхозкультур, племенном животноводстве и считался одним из крупнейших в регионе по выработке молока.