В Новосибирске пройдет День MBA

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Миниатюра для: В Новосибирске пройдет День MBA
Фото предоставлено НГУЭУ

15 сентября в Высшей школе бизнеса новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) пройдет День MBA – презентация программ бизнес-образования, на которые идет осенний набор. Участники узнают, какие знания и инструменты получат на курсах, как организовано обучение, познакомятся с преподавателями и выпускниками.

В сентябре и октябре 2021 году стартует обучение по семи программам школы:

  • MBA:

Мастер делового администрирования — Master of business administration (MBA-Стратегический менеджмент), (12 мес.)

  • MiniMBA (4 месяца)

Эффективный руководитель

Управление финансами

Управление цифровым маркетингом

Директор по персоналу

Управление в гостиничном сервисе, ресторанном деле и туризме (HoReCa)

— Управление в фитнес-индустрии (3 мес.)

Участников встречи ждет:

  • презентация программ MBA: что такое и для чего MBA, содержание, график и условия обучения;
  • возможности изучения делового английского языка;
  • знакомство с преподавателями и выпускниками программ;
  • интерактив, нетворкинг-сессия;
  • розыгрыш сертификатов на обучение по специальной цене и подарков от партнеров школы.

На мероприятие приглашают руководителей, предпринимателей, маркетологов, финансистов, HR-ов, представителей сферы HoReCa и фитнес-индустрии.

Время и место: 15 сентября, 18.30-20.30, улица Ядринцевская, 53/1, офис 1105 (масочный режим).

Участие бесплатно, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Cправки о программах MBA и участии в презентации по телефонам:  +7 (383) 243-95-75, +7 (923) 259-17-71 (Елена), +7 (913) 003-92-65 (Евгения), hsb@nsuem.ru

Высшая школа бизнеса НГУЭУ уже 17 лет  обучает слушателей по различным программам бизнес-образования. Выпускниками школы стали более 2 000 представителей бизнес-сообщества.

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