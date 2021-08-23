15 сентября в Высшей школе бизнеса новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) пройдет День MBA – презентация программ бизнес-образования, на которые идет осенний набор. Участники узнают, какие знания и инструменты получат на курсах, как организовано обучение, познакомятся с преподавателями и выпускниками.

В сентябре и октябре 2021 году стартует обучение по семи программам школы:

MBA :

— Мастер делового администрирования — Master of business administration (MBA-Стратегический менеджмент), (12 мес.)

Mini — MBA (4 месяца)

— Эффективный руководитель

— Управление финансами

— Управление цифровым маркетингом

— Директор по персоналу

— Управление в гостиничном сервисе, ресторанном деле и туризме (HoReCa)

— Управление в фитнес-индустрии (3 мес.)

Участников встречи ждет:

презентация программ MBA : что такое и для чего MBA , содержание, график и условия обучения;

: что такое и для чего , содержание, график и условия обучения; возможности изучения делового английского языка;

знакомство с преподавателями и выпускниками программ;

интерактив, нетворкинг-сессия;

розыгрыш сертификатов на обучение по специальной цене и подарков от партнеров школы.

На мероприятие приглашают руководителей, предпринимателей, маркетологов, финансистов, HR-ов, представителей сферы HoReCa и фитнес-индустрии.

Время и место: 15 сентября, 18.30-20.30, улица Ядринцевская, 53/1, офис 1105 (масочный режим).

Участие бесплатно, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Cправки о программах MBA и участии в презентации по телефонам: +7 (383) 243-95-75, +7 (923) 259-17-71 (Елена), +7 (913) 003-92-65 (Евгения), hsb@nsuem.ru Высшая школа бизнеса НГУЭУ уже 17 лет обучает слушателей по различным программам бизнес-образования. Выпускниками школы стали более 2 000 представителей бизнес-сообщества.

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