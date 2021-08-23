Учителей в Хакасии обязали вакцинироваться от коронавируса под угрозой отстранения от работы

Не привитые от коронавируса школьные учителя в Хакасии будут отстранены от работы, заявила министр образования региона Лариса Гимазутина 23 августа. Заработную плату при этом педагогам не сохранят.

Сотрудники образовательных учреждений в Хакасии, не прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции до начала учебного года, будут отстраняться от работы без сохранения заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на министра образования региона Ларису Гимазутину 23 августа.

«Непривитые сотрудники 1 сентября будут отстранены от работы без сохранения зарплаты», — цитируют министра в правительстве региона.

Гимазутина отметила, что срыва учебного процесса при этом допущено не будет, для этого власти и руководство школ будут искать варианты расписания. Министр также сообщила, что уже вакцинировано более 85% работников региональных образовательных учреждений, а прививочная кампания среди сотрудников школ продолжается.

Глава минобра республики добавила, что торжественные линейки в школах 1 сентября отменять не планируется, они пройдут на свежем воздухе для классов одной параллели с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Присутствие родителей на мероприятии также разрешат. При этом будет учтена эпидемиологическая обстановка в каждом конкретном населённом пункте.

Напомним, на прошлой неделе министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что власти региона пока не принимали решения о введении обязательной вакцинации среди школьных педагогов. При этом в новосибирские вузы поступили рекомендации по организации обучения в условиях пандемии.