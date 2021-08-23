Новосибирцы обнаружили следы вырубки леса в особо охраняемом Заельцовском бору

Жители Новосибирска выложили в соцсетях фото со следами лесных вырубок в Заельцовском бору, которому планируется присвоить статус особо охраняемой зоны. Незадолго до этого власти установили запрет на лесозаготовительные работы на этой территории.

В новосибирской группе «Мой карьер, мои Стрижи» соцсети «ВКонтакте» на выходных появилось сообщение о том, что на одной из лесных территорий города обнаружены свидетельства вырубки деревьев, к посту прилагаются фотографии. Судя по координатам, обозначенным на опубликованной карте, речь идёт о Заельцовском боре.

«За серебряным лесом, лес рубят и вывозят лесовозами. Кто-нибудь знает, что происходит, почему вырубка бора?» — говорится в сообщении.

Как рассказали участники группы, чтобы выяснить правомерность происходящего, они отправили запросы в мэрию Новосибирска и правительство региона, а также в МУП «Горзеленхоз» и Мочищенский сельсовет. Они также ищут хозяина участка и тех, кто выдал разрешение на вырубку леса на этой территории.

Комментаторы предположили, что в бору незаконно продолжается строительство коттеджей, которое планировали пресечь областные власти, принимая региональный закон «Об особо охраняемых природных территориях».

Напомним, в конце 2020 года депутаты Заксобрания Новосибирской области обратились к мэру Новосибирска Анатолию Локтю с просьбой пересмотреть генплан города и уберечь от застройки ряд природных территорий, в том числе Заельцовский бор. Вслед за этим в регионе был принят областной закон «Об особо охраняемых природных территориях», под который попала территория бора. Сейчас там идут работы по сбору информации для обозначения границ.

Кроме того, 16 августа правительство Новосибирской области утвердило постановление «О необходимости создания особо охраняемой природной территории регионального значения – лесного парка «Заельцовский бор» Новосибирской области», согласно которому в бору запрещаются любые виды вырубок лесных насаждений.