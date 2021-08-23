Аномальная жара накроет Сибирь в последнюю неделю лета

Синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду в ближайшую неделю в ряде российских регионов, в том числе на юге Западной Сибири. До +30 градусов прогреется воздух и в Новосибирской области.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что в Поволжье, на Урале и южных регионах Западной Сибири до 29 августа ожидается аномально жаркая погода. Там воздух прогреется на 6-10 градусов выше нормы.

Как рассказал синоптик информационному агентству ТАСС 23 августа, на юге Западной Сибири, в Тюменской и Омской областях на этой неделе столбик термометра поднимется на 8-11 градусов выше, чем обычно ожидается в это время. В частности, омичей ждёт жара до +31…33 градусов.

В Новосибирской области, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уже в понедельник потеплеет до +30 градусов. В последующие три дня дневная температура составит +26…+31 градус, ночью будет от +11 до +16, местами от +5 до +10.

Данные сервиса «Яндекс.Погода» этот прогноз подтверждают. При этом сайт сообщает, что к выходным жара в регионе спадёт.

Ранее синоптики сообщали, что температура выше нормы в августе ожидается также в Красноярской и Иркутской областях.