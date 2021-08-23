Свыше 26 миллиардов долгов накопилось в Новосибирской области

Размер совокупной задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в Новосибирской области достиг 26,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального УФНС.

По данным УФНС по Новосибирской области, на 1 июля 2021 года размер совокупной задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в регионе составил 26,2 млрд рублей. Из них 47% задолженности приходится на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по налогам и страховым взносам, 43% — плательщики, которые проходят процедуру банкротства. Оставшиеся 10% — задолженность физических лиц по имущественным налогам и НДС.

В первом полугодии 2021 года в регионе получено свыше 80 санкций прокурора на проведение ареста имущества плательщиков, имеющих задолженность по налогам около 315 млн руб. Это на 60% больше прошлогодних показателей.

«За январь-июнь должниками погашено 76,8 млн руб. после вынесения постановлений о наложении ареста имущества — на 52% больше, чем за аналогичный период 2020 года», — сообщила начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова в рамках вебинара.

Уточняется, что начиная с 2014 года в Новосибирской области снижается размер совокупной задолженности. К должникам применяют не только стандартные меры взыскания, предусмотренные НК РФ, но и альтернативные. Так, с конца 2018 года в регионе началось взыскание долгов налогоплательщиков за счет их дебиторской задолженности и иных имущественных прав.

«В 1 полугодии 2021 года обращено взыскание на дебиторскую задолженность в отношении 72 налогоплательщиков, в бюджет поступило 220,7 млн рублей», — отмечается в сообщении.

С 30 августа 2021 года в Новосибирской области начнет работать специализированный Долговой центр с функциями по взысканию и урегулированию задолженности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. В частности, в нем будет опробована практика ареста прав должников на получение исполнения по обязательствам, которые возникнут в будущем, а также будущее имущество при условии его приобретения (создания) должником.

Напомним, накануне стало известно, что ПАО «Сбербанк России» выдаст кредит на 10 млрд рублей мэрии Новосибирска, которые направят на дополнительную ликвидность и рефинансирование долговых обязательств.