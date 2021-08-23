В Новосибирске приступили к монтажу последних эскалаторов на станции метро «Спортивная»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании в областном правительстве, которое прошло 23 августа, рассказал о ходе строительства на станции метро «Спортивная», отметив, что на объект доставили последние, в рамках контракта, эскалаторы.

Он уточнил, что на станцию привезли последний комплект эскалаторов — три единицы.

«Эскалаторы уже находятся на монтаже. Таким образом, контракт по доставке эскалаторов для новой станции «Спортивная» выполнен на 100 %», — подчеркнул градоначальник.

Напомним, первые три эскалатора швейцарского производства на строительную площадку станции метро «Спортивная» доставили в мае, позднее были привезены ещё три. Третья группа эскалаторов прибыла в июле. Обкатку всех 12 эскалаторов планировалось начать в начале октября.

Добавим, что проект станции метро «Спортивная» в Новосибирске прошёл госэкспертизу в августе 2019 года, к работам приступили в сентябре 2019 года. Новый объект станет частью инфраструктурной системы строящегося ЛДС, который возводится к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.