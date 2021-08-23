Прошлый театральный сезон, несмотря на сложности пандемии, был ярким на события: новосибирские театры удивляли и премьерами, и фестивалями, и концертами… К слову, некоторые театры и летом не прекращали показ спектаклей, и в таком творческом полёте готовились к сезону 2021/2022, до открытия которого остаются считанные дни. Какой она будет – эта первая встреча со зрителями в новом сезоне, и какие истории театры готовят для публики – в материале «Континента Сибирь».

Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус»

Театр «Глобус» открывает 92-й творческий сезон 24 августа и дарит новосибирцам уже полюбившийся спектакль «Братишки». Как рассказали «Континенту Сибирь» в пресс-службе театра, изначально «Глобус» планировал встретить зрителей интерактивом, но ради безопасности делать этого театр не стал: всё-таки в регионе ещё сохраняются ограничительные меры в связи с ковидом. Но без приветственного слова не обойдется: с началом нового сезона зрителей поздравит директор театра Татьяна Людмилина и главный режиссёр Алексей Крикливый.

Но, конечно, не придётся долго ждать и премьер: 9 и 10 сентября на малой сцене «Глобус» представит спектакль «Генерал и его семья» по роману российского писателя Тимура Кибирова. Семейную историю, разворачивающуюся в позднем СССР, ставит Алексей Крикливый, и говорит о ней так: «В мире есть несколько тем для поэтов, драматургов и писателей, и это – семья, деньги, война и смерть. Все пьесы, в том или ином смысле, говорят о выживании в семье, а это не может не волновать. Наш герой – великий человек. Так складываются обстоятельства, что он неожиданно для себя начинает идти против системы. Человек, получивший от государства звание, блага, единственный начальник в маленьком военном городке вдруг делает свой выбор, и этим поступком он совершает подвиг во имя счастья дочери и внука».

Новосибирский драматический театр «Красный факел»

В «Красном факеле» 102-й сезон традиционно стартует в середине сентября, а пока для горожан доступны спектакли и концерты на летней веранде КаФе. Но уже 15 и 16 сентября работу начнет Малая сцена театра, где зрителей будет ждать премьера «Мы идем смотреть «Чапаева». Пьесу Олега Данилова поставил Константин Телегин, он же в составе с заслуженным артистом России Андреем Черных будет исполнять в спектакле главную мужскую роль. О чем зрителю расскажет этот спектакль? Проще говоря – о жизни, о человеческом к ней интересе и надежде на светлое будущее. А вот каким будет это будущее, и через что ради него придется перешагнуть – будем смотреть уже совсем скоро.

На Большой сцене «Красного факела» сезон откроется 18 и 19 сентября, и снова – премьерой. Для новосибирцев и гостей города театр готовит масштабный спектакль «Достоевский. Miracle impossimble». Пьеса Алексея Куралеха, основанная на дневниках и воспоминаниях второй жены и преданной помощницы Федора Достоевского – Анны Сниткиной – предлагает взглянуть на биографию писателя с непривычного ракурса: через историю знаменитой пары режиссер Владимир Золотарь исследует темы жизни с гением и жертвенной любви.

Новосибирский драматический театр «Старый Дом»

С истории о знакомых героях в искусстве начнет сезон и театр «Старый дом». И представит зрителям долгожданную «Анну Каренину». Почему долгожданную? Потому что из-за пандемии её несколько раз переносили, но уже совсем скоро, 25 сентября, спектакль покажут публике. Ставит «Анну Каренину» главный режиссёр театра Андрей Прикотенко и, как отмечают в театре, премьера будет необычной и, в буквальном смысле, удивительной: зрителей ждёт новый актуальный текст, новая сценография, новое пространство. И мир Карениных, обещает «Старый дом», будет выглядеть совершенно иначе.

Театр, кстати, дарит искусство зрителям уже сегодня, представляя превью-программу фестиваля актуального театра «ХАОС», куда вошли арт-резиденция, серия концертов и перформансов.

Новосибирский Музыкальный театр

Музыкальный театр откроет 63-й творческий сезон премьерой «Бесприданница», которую театр представил публике в июне этого года. 20 августа театр торжественно, с музыкой и песнями, открыл кассы, а 1 и 2 октября встретит соскучившихся по музыкальным спектаклям новосибирцев. В настоящий же момент труппа театра гастролирует, а в здании ведутся большие ремонтные работы.

НОВАТ

Новосибирский театр оперы и балета летом тоже не оставил своих зрителей без спектаклей: закроет 76 сезон театр только 28 августа, а откроет новый, 77 сезон, в середине сентября.

Так, балетный сезон НОВАТ откроет 8 и 9 сентября показами балета «Спартак» с участием премьера Михайловского театра Ивана Васильева, оперный же сезон откроется 12 сентября майской премьерой «Тоска».

Первой премьерой 77-го сезона, как рассказали «Континенту Сибирь» в театре, станет балет Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери» по мотивам одноимённого романа Виктора Гюго. Премьерные спектакли с легендарным сюжетом пройдут в НОВАТе уже в конце октября.

И, конечно, в ближайшем будущем Новосибирцев ждут Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» (1-11 октября) и Международный фестиваль актуального театра ХАОС (22-31 октября), которые подарят публике знакомства с театрами Санкт-Петербурга, Москвы, Барнаула, Омска, Казани и других городов России.

И будем надеяться, что в этом сезоне ничто не помешает театральным залам заполниться на все 100%.