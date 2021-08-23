В Новосибирске прошел праздничный онлайн-марафон «Флаг России – гордость наша!»

22 августа в онлайн-марафоне приняли участие волонтеры, молодогвардейцы, депутаты разных уровней и активные жители Новосибирска.

В Новосибирске участники флэшмоба вышли на улицы города, чтобы сфотографироваться с государственным флагом и выложить фотографии в социальные сети. Финальная акция состоялась на Михайловской набережной: молодогвардейцы, одетые в белые, синие и красные футболки, устроили заезд на роликах вдоль набережной Оби. В руках у ребят был российский триколор.

«22 августа мы праздновали важный день в Российской истории – День Государственного флага Российской Федерации. 27 лет назад вышел Указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации» и триколор был официально признан символом России. Флаг – это символ независимости и отличительная особенность народа. Грустно, что наши спортсмены не видели российский триколор на прошедшей олимпиаде в Токио. Но, мы видим, что это нисколько не повлияло на их результаты, однако все они в интервью говорили, что Государственного флага и гимна своей страны очень не хватало на пьедестале. Бело-сине-красное полотно – это то, что объединяет всех россиян, то, вместе с чем мы идём к соперникам и то, что отличает Россию от других стран. Так давайте и дальше поддерживать друг друга, уважать, ценить», – поделился депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Иванинский.

Напомним, День Государственного флага РФ – один из официальных праздников России. 22 августа 1991 года члены Верховного Совета РСФСР на заседании приняли постановление о национальном флаге: «считать – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации».