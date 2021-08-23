«Сбербанк» выдаст кредит на 10 млрд рублей мэрии Новосибирска

Василий Попов
 
Кредит 10 млрд рублей мэрия Новосибирска

Стали известны результаты определения поставщика на предоставление кредита в 10 млрд рублей мэрии Новосибирска. В аукционах выиграло ПАО «Сбербанк России».

Итоги 20 аукционов на предоставление кредита в форме возобновляемой кредитной линии на сумму 500 млн рублей каждый подвели 20 августа, сообщается на сайте госзакупок.

Отметим, провести аукцион планировалось 23 августа, однако, в связи с тем, что по окончанию срока была подана лишь одна заявка — от публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк России»),  подведение итогов состоялось раньше, в дату окончания срока рассмотрения первых частей аукционных заявок.

В общей сумме «Сбербанк» выдаст кредит на 10 млрд рублей мэрии Новосибирска. Средства предназначены для финансирования дефицита бюджета города и погашения муниципальных долговых обязательств.

Контракты планируется заключить на 913 дней или 2,5 лет под 7,5% годовых. Коэффициент вариации ставки составит 2,4%.

Напомним, в июле правительство Новосибирской области передало городу дополнительные средства в размере 278 млн руб. Деньги направят на ремонт дорог.

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