Новосибирцы пожаловались на старомодность городских парков

Жители Новосибирска назвали недостатки городских парков. По их мнению, в городе не хватает современных зон отдыха.

Сервис Supejob составил рейтинг городов России с лучшими парками. Места в списке распределялись согласно результатам опроса, в котором участвовали жители населенных пунктов. Они оценивали благоустройство парковых зон по пятибалльной шкале.

В исследовании участвовало 16 городов России. Согласно исследованию, на первом месте по оценке благоустройства городских парков находятся Казань, Москва и Краснодар — средняя оценка составила 3,9 балла. Второе место заняли парки Красноярска и Самары — там оценка достигла 3,7 балла. На третьей строчке рейтинга находятся парковые зоны Екатеринбурга и Челябинска, средняя оценка — 3,6. Ниже в списке расположились Санкт-Петербург и Уфа.

На пятом месте рейтинга находятся зеленые зоны Воронежа, Перми и Новосибирска — они набрали по 3,4 балла в среднем. 6% опрошенных новосибирцев посчитали благоустройство парков крайне неудовлетворительным, столько же дали оценку «плохо». 31% горожан оценили парковые зоны Новосибирска как «удовлетворительно, 29% — «хорошо», 12% — «отлично». Респонденты сообщили, что в Новосибирске не хватает современных, сделанных с учетом требований XXI века зон отдыха.

«На последней строке рейтинга городских парков — Омск: в одном из крупнейших городов Сибири зоны отдыха не дотянули даже до «тройки» (их средняя оценка — 2,9 балла). «По сравнению с другими городами все парки в плохом состоянии», — констатируют горожане. Впрочем, омичи возлагают надежды на ремонт, который проходит сейчас в Советском парке», — сообщается в исследовании.

В опросе участвовало 9 тыс. респондентов — экономически активное население России старше 18 лет, посещавшее городские парки летом 2021 года, из них по 1 тыс. — жители Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов.

Напомним, жителям Новосибирска представили новую концепцию сквера Сибиряков-Гвардейцев. Он станет доступным для занятий спортом и отдыха. В городе также планируется благоустройство сквера перед НГАСУ, а в микрорайоне «Щ» Академгородка может появиться парк, как в Нью-Йорке.