Новосибирский ученый назвал причины роста смертности от коронавируса

Одной из причин увеличения суточного числа смертей от COVID-19 в России во второй половины лета стала жара и ее последствия для организма, считает доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

В беседе с радио Sputnik ученый напомнил, что предыдущие пики заболеваемости коронавирусом в России приходились на более прохладное время и не сопровождались таким высоким уровнем смертности.

«Я сам лежал в больнице при жаре 32 градуса без кондиционера. Очень тяжело, когда температура в помещении далеко выше комфортных 22-23 градусов и когда у вас как у пациента температура под 38. Так что я лично уверен, что температура в помещении может вносить существенный вклад в увеличенную смертность. Прошлый пик заболеваемости был в декабре, и зимой не было проблем с температурой. Пик прошлого года пришелся на май, и там тоже не было проблем с погодой, а сейчас есть», — сообщил Сергей Нетесов.

Второй причиной высокого уровня смертности, как полагает Нетесов, могло стать появление нового штамма COVID-19 «дельта», хотя его влияние на течение болезни пока до конца не изучено.

Жаркая погода в большинстве регионов страны в последние дни идет на спад, постепенно снижается уровень заболеваемости коронавирусом. Ученый предположил, что кривая смертности тоже должна пойти вниз.

«Кривая по смертности всегда отстает на неделю-две от кривой динамики заболеваемости. Поэтому если заболеваемость пошла на спад, то кривая смертности пойдет на спад недели через две от этого момента», — добавил Нетесов.

Напомним, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, всего в Новосибирской области от COVID-19 скончались 2 554 человек, в целом по стране — 175 282. По мнению научного сотрудника Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергея Седых, особенную опасность коронавирусная инфекция может представлять для живущих в отдаленных от города местах — в деревнях и селах.