Минздрав одобрил вакцинацию пожилых «Спутником Лайт»

Эксперты разрешили использовать препарат от COVID-19 «Спутник Лайт» для людей старше 60 лет, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам главы минздрава России, препарат преимущественно используется для повторной вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» у лиц старше 60 лет. Она преимущественно используется для повторной вакцинации у тех, кто уже прошел вакцинацию. «Спутник Лайт» может быть сегодня рекомендован медицинским сообществом и для тех, кто ранее переболел», — цитирует Михаила Мурашко пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

Министр сообщил, что в структуре смертей от коронавируса 85 процентов — это люди старше 60 лет.

«Риск колоссальный, просто очень большой», — сказал Мурашко.

«‎Спутник Лайт» — новая вакцина от коронавирусной инфекции. Первая партия препарата поступила в Новосибирскую область в конце июля. «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «‎Спутник V» и не требует введения второй дозы. Ранее вакцинация «Спутником Лайт» была разрешена пациентам от 18 до 60 лет. По данным РФПИ, эффективность вакцины достигает практически 80 процентов.

По состоянию на 19 августа, в Новосибирской области от COVID-19 вакцинировано однократно 649 583 жителя региона, завершили курс вакцинации всеми видами вакцин 573 068 человек. Для получения коллективного иммунитета в регионе необходимо поставить прививку свыше 1,3 млн человек. «Континент Сибирь» писал о том, как проходит вакцинация в Новосибирске, и где можно поставить прививку от коронавируса без очередей.