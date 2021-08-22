Аномальная жара накрыла регион Сибири

В период с 22 по 26 августа в Омской области температура воздуха будет выше климатической нормы на 10 градусов и более.

ГУ МЧС России по Омской области опубликовало штормовое предупреждение.

«С 22 по 26 августа местами по Омской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и более», — сообщается на сайте ведомства со ссылкой на ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

По данным Обь-Иртышского УГМС, 22 августа в Омской области ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит от 29 до 34 градусов тепла. 23 августа днем в регионе ожидается потепление до +36 градусов, 24 августа температура воздуха в дневное время суток составит +31-36 градусов.

Уточняется, что на этот период времени в регионе возможно возникновение чрезвычайных ситуаций (ЧС) не выше муниципального уровня, «обусловленных ландшафтными пожарами».

В Новосибирской области 22 августа температура воздуха составит +24 градусов, ночью столбик термометра упадет до отметки +10-12 градусов. 23 августа днем в регионе ожидается потепление до +24-26 градусов, 24 августа температура воздуха составит +27 градусов.

Напомним, ранее синоптики сообщали о том, что температура воздуха в августе в России ожидается выше нормы. Среди регионов, которых затронет жара — Красноярский край и Иркутская область.