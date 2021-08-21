В Новосибирске из-за сообщения о гранате эвакуировали ТЦ «Амстердам». Полицейские и пожарные перекрыли расположенный поблизости вход на станцию метро «Студенческая».

Экстренные службы проверили сообщение о взрывном устройстве в ТЦ «Амстердам», в районе метро «Студенческая». Сообщение о гранате поступило в субботу, 21 августа. По словам очевидцев в паблике «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте», к торговому центру подъезжала машина сапёров, сотрудники МЧС, Росгвардия и «скорая помощь». Здание обследовали кинологи. Кроме этого, полицейские оцепили территорию рядом с метро «Студенческая», перекрыв вход в метрополитен.

На момент подготовки новости оцепление уже сняли, ТЦ приступил к работе.

«Мы уже работаем, приходите к нам, не бойтесь. Закрывали нас всего минут на 10. Проверили всё, как положено. Ничего страшного», — уверили по телефону корреспондента «Континента Сибирь» в администрации торгового центра.

Доступ к станции метро «Студенческая» на данный момент также уже свободен от оцепления.

Напомним, 13 августа сообщения о минировании поступили в ТРЦ «Аура» в Центральном районе города и в ТРЦ «Сибирский Молл» в Дзержинском районе. Также спецслужбы проверяли торговые центры и бизнес-центры Новосибирска, сообщения о минировании которых поступали 30 июля.