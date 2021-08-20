Новосибирский вуз не станет вводить ограничения для непривитых от COVID-19 студентов

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ) принял решение не вводит ограничения для непривитых от COVID-19 студентов, сообщает пресс-служба учреждения.

По словам проректора по учебной работе НГТУ НЭТИ Сергея Чернова, у руководства университета нет законных оснований, чтобы не допускать непривитых от коронавируса студентов до занятий.

«Принимая такое решение, мы руководствовались методическими указаниями Министерства науки и высшего образования РФ, комментариями министра Валерия Фалькова о недопустимости принудительной вакцинации. Мы полностью разделяем такую позицию: у вуза сейчас нет законных оснований, чтобы не допускать студентов до занятий по принципу отсутствия прививки против коронавирусной инфекции», — сообщил Сергей Чернов.

Он добавил, что вместе с тем руководство университета считает, что вакцинация от коронавируса необходима, в связи с чем призывает студентов и преподавателей «проявить ответственность и не рисковать жизнью и здоровьем своих близких, одногруппников и коллег». Кроме того, в отношении обучающихся и сотрудников НГТУ НЭТИ будет организован мониторинг ситуации с вакцинацией от COVID-19.

Напомним, в августе Минобрнауки России порекомендовало переводить на удаленное обучение студентов, которые не прошли вакцинацию от COVID-19. Данная рекомендация приводится с пометкой «в зависимости от эпидситуации в регионе». Новый учебный год в новосибирских школах планируется в очном режиме, однако при ухудшении эпидобстановки возможна очно-заочная форма обучения.