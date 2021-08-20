Свыше 35% жилья новосибирского «СмартСити» отдадут научным организациям

Более 35% жилой недвижимости района инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити» планируется отдать научным организациям, сообщила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова в пресс-центре ТАСС.

По словам вице-губернатора региона, «СмартСити» станет городом будущих ученых.

«Сегодня строят много жилых микрорайонов с прицелом на будущее, современных, в том числе и по проектам «Умный дом», «Умный город», но для нас очень важно предусмотреть то самое соотношение сотрудников научных институтов, университетов, потому что мы понимаем, что формирование наукоемкой среды — длительный процесс, и делать это нужно осторожно и бережно», — сказала Ирина Мануйлова.

Она отметила, что будет предусмотрен определенный процент жилья, который передадут в распоряжение институтов и университетов.

«Часть арендного жилья также будет предусматривать выделение тем, кто приедет на «СКИФ», «Вектор», в наши научные организации. От 35% до 55%, это предмет обсуждения», — добавила вице-губернатор Новосибирской области.

Ирина Мануйлова сообщила, что проект «Смартсити» получил одобрение в августе, его готовят вынести на совет по инвестициям. К проекту есть большой интерес со стороны инвесторов.

«Академгородок будет расти в направлении Кольцово, Кольцово будет продвигаться в направлении Академгородка, и в какой-то момент у нас появится ось научно-технологических компаний и разработок. Естественным образом встанет вопрос об административной субъективации этой территории, Мы часто произносим слово «Академгородок», но понимаем, что его нет ни на каких картах и документах. Это часто нам мешает, потому что на территории Академгородка сталкиваются интересы муниципального, регионального и федерального уровня. Поэтому вопрос об административном выделении этой территории, о наделении правами по самоуправлению — это актуальный вопрос», — сказал заместитель председателя СО РАН Сергей Головин.

«СмартСити» — часть программы развития новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Ее реализуют в регионе по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года. «СмартСити» планируется достроить к 2035 году, его территория составит 803 га, она затронет часть Академгородка и наукограда Кольцово. В районе разместят объекты научно-образовательной деятельности и служебное жилье для ученых.