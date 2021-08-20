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Шедевры классической музыки и звёзды исполнительского искусства: в Новосибирскую область едет фестиваль с многолетней историей
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В Новосибирске арестован застройщик ЖК «Новомарусино»
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Минобороны передаст Новосибирску территорию Военного городка
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Возводимый с 2014 года ДК построили в Чистоозёрном районе Новосибирской области
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В Новосибирске до конца августа закрывают два трамвайных маршрута
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49-летний мужчина и ещё восемь человек умерли от коронавируса в Новосибирской области
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2,2 миллиарда потратят на ремонт 12 километров дороги в Сибири
15:18
Фонд защиты прав дольщиков выступит гражданским истцом по уголовному делу компании «Доступное жилье Новосибирск»
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Toyota найдет нового дилера в одном из городов Сибири
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Более ста центров «Точка роста» откроют в школах Новосибирской области до конца года
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Новосибирские ученые разрабатывают проект высокоэффективной водородной заправки
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Подъезжающих к Бердскому шоссе новосибирцев отправят в Речкуновку в ночь на 22 августа
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Прокуратура нашла виновных в пожарах на мусорных полигонах в Новосибирске
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Жители Красноярского края поблагодарили Шойгу за передачу земель минобороны в собственность региона
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Светящиеся столбы украсили территорию военного училища в Академгородке
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ГК «Кузьмиха» открыла новый дилерский центр CHERY в Бурятии
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Председателю правления Банка Акцепт объявлена Благодарность президента России
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
Генеральный директор «БизнесДром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам
Первый вице-президент холдинга «Сибирский цемент»
Соучредитель УК «Душевный сервис», генеральный директор АО «Былина», экс-директор по продажам «Ашан Россия»
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