Жителям Новосибирской области впервые представят фестиваль «Музыкальная экспедиция»: 5 концертов фестиваля покажут в Новосибирской области с 29 августа по 3 сентября в Маслянинском и Мошковском районах, Искитиме, Новосибирске и новосибирском Академгородке. Проект под художественным руководством известного виолончелиста, заслуженного артиста России Бориса Андрианова объединит концерты и путешествия по интересным историческим местам России.

Новосибирская область стала одним из пяти регионов, в котором в этом году жители будут встречать «Музыкальную экспедицию». Фестиваль также покажут во Владимирской области, Удмуртии, в Крыму и на Камчатке.

«Мы рады, что благодаря большой популярности яркий фестивальный проект расширяет свои границы и вписывает в свой творческий маршрут новые территории. У Новосибирской области почётная и ответственная миссия – быть первым регионом Сибири, принимающим «Музыкальную экспедицию», – отметила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. Ее комментарии приводит пресс-служба министерства.

В фестивале «Музыкальная экспедиция» в Новосибирской области примут участие виолончелист Борис Андрианов, гитарист Дмитрий Илларионов, баянист Николай Сивчук, пианист Петр Лаул и артисты Новосибирской филармонии Станислав Янковский (кларнет), Федор Кабельский (скрипка) и Лев Терсков (фортепиано). Концерты фестиваля пройдут на открытом воздухе и в концертных залах.

Так, 29 августа «Музыкальная экспедиция» покажет концерт в Маслянинском Доме культуры, 30 августа – в Искитимском Парке культуры и отдыха им. И. В. Коротеева, 31 августа – в пространстве «Точка кипения» новосибирского Академгородка, 2 сентября – в Доме культуры «Обь» Мошковского района. Финальный концерт фестиваля в Новосибирской области состоится 3 сентября в ГКЗ им А. М. Каца.

«Цель фестиваля – познакомить жителей отдаленных селений с классической музыкой в исполнении ярких музыкальных звезд. Он существует уже восемь лет, и с каждым годом его география расширяется, – рассказал генеральный директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников. – Музыканты-путешественники и меломаны встречаются на импровизированных концертных площадках, тем самым привлекая внимание к интересным историческим местам».

Вход на концерты фестиваля свободный.