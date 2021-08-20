В Новосибирске арестован застройщик ЖК «Новомарусино»

По решению Центрального районного суда Новосибирска в пятницу взят под стражу соучредитель и бывший руководитель строительной компании «Доступное жилье Новосибирск» (ДЖН) Вадим Варвянский, которому инкриминируют хищение чужого имущества в особо крупном размере.

Как сообщили в Центральном районном суде Новосибирска, бывший руководитель «ДЖН» Вадим Варвянский взят под стражу на месяц и шесть суток, до 25 сентября 2021 года. Ему инкриминируют нарушение части четвертой ст. 160 (Хищение чужого имущества в особо крупном размере). Напомним, ранее в Фонде защиты дольщиков сообщали еще об одном уголовном деле, заведенном в отношении руководства ООО «Доступное жилье Новосибирск», по части второй ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Дела были заведены в сентябре 2019 года и связаны с хищением средств участников долевого строительства при возведении ЖК «Новомарусино».

Согласно данным Rusprofile, компания «Доступное жилье Новосибирск» была учреждена в августе 2015 года Вадимом Варвянским и Николаем Степановым (позднее вышел из состава учредителей). Компанией руководили Владимир Большаков, Сергей Бобров, с апреля 2017 года ее возглавил сам Вадим Варвянский. В свое время Варвянский занимал пост топ-менеджера компании Ru-Com. Степанов был арестован весной прошлого года в Москве по делу экс-министра открытого правительства Михаила Абызова. Летом 2019 года «ДЖН» была признана банкротом, сейчас компания находится в процедуре конкурсного производства.

Возведение жилых домов в ЖК «Новомарусино» было приостановлено в 2017 году из-за отсутствия средств и наличия серьезных нарушений строительных норм. В числе обманутых дольщиков оказались несколько сотен семей.