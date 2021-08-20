«Успешные бизнесы прекрасно понимают, что они стали еще сильнее, пройдя этот кризис»

Начальник управления по работе с предприятиями среднего бизнеса Райффайзенбанка ЕВГЕНИЙ БОГАЧЕВ в интервью «Континенту Сибирь» рассказал о текущей ситуации в сегменте, привел примеры наиболее успешных предприятий, а также пояснил, изменился ли подход банков к компаниям этой сферы.

– Евгений, средний бизнес часто жалуется, что с точки зрения потребления финансовых услуг он вовсе не «золотая середина», а «что-то среднее». Для малого бизнеса есть скоринговые программы, кредиты без залога, для крупного – большие суммы и индивидуальный подход. И что коронакризис ударил по среднему наиболее сильно, так как для компаний среднего бизнеса не было специальных условий, учитывающих их модель бизнеса. Они правы?

— Во время коронакризиса сильнее всех пострадали клиенты из малого и микро бизнеса. Средние компании более устойчивы, и мы не увидели вала запросов на изменение условий кредитования и реструктуризацию. По итогам 2020 года доля компаний, обратившихся за реструктуризацией, составила менее 9%. Представители сегмента МСБ по нашим наблюдениям очень неплохо пережили этот кризис. Не было ни одной группы компаний, которая бы вышла из графика кредитных каникул или обязательств по реструктуризации по причине коронакризиса.

На мой взгляд, не очень правильно говорить только об универсальных программах, ведя речь о среднем бизнесе. У каждого банка свой подход к работе с запросами на изменение кредитных условий в связи с ситуацией на рынке. Наша задача в том, чтобы гибко подходить к бизнес-ситуациям, с которыми сталкиваются компании.

– Ранее вы отмечали, что отраслевая специфика компаний МСБ в Новосибирске – это присутствие большой доли предприятий, связанных с полезными ископаемыми, заготовкой и переработкой леса. Как эти компании прошли прошлый год?

– В Сибири мы работаем с предприятиями в ключевых секторах экономики, это не только деревообрабатывающая промышленность, но и компании, которые обслуживают нефтегазовую отрасль (например, занимаются бурением, поставкой и обслуживанием оборудования, строительно-монтажными работами). Мы также активно работаем с отраслью по дорожному строительству. В этом году мы открыли офис банка для работы с корпоративными клиентами во Владивостоке – это позволит нам быть еще внимательнее к запросам и потребностям рынка.

Начиная со второй половины 2020 года, предприятия деревообрабатывающей промышленности показывают устойчивый рост. Это связано, в том числе, с конъюнктурой рынка, с ценами на переработанную древесину и с отложенным спросом зарубежных покупателей. Те компании, которые специализировались на глубокой переработке леса и экспорте этой продукции за рубеж, сейчас переживают расцвет.

В нефтегазовой отрасли в 2020 году мы наблюдали снижение объемов деятельности по буровым компаниям, в то время как те, кто занимался строительством и поставкой оборудования на НПЗ (в частности, в рамках реконструкции Омского НПЗ), наоборот, показали значительный рост объемов деятельности. В сфере поставок оборудования на золотодобывающие и другие рудные компании ситуация оставалась стабильной.

Любопытно, что в сфере дорожного строительства у части компаний произошел значительный рост, в том числе за счет строительства новых дорог. У большинства предприятий в этой сфере объемы деятельности сохранились, и пандемия не оказала на них существенного влияния.

– Многие компании отмечают пользу от программы минэкономразвития по льготному кредитованию. Ключевая ставка повышается, идут обсуждения об увеличении ставки и по этой программе. Это может повлиять на интерес предприятий к программе?

– Увеличение ключевой ставки, действительно, автоматически означает изменение условий по программе льготного кредитования. В любом случае, предприятия будут продолжать пользоваться этой программой, потому что даже с учетом повышения эта ставка будет интересна заемщикам.

Спрос на программу льготного кредитования очень высок. Например, в первом полугодии 2021 года количество заявок по этой программе в Райффайзенбанке выросло в 2 раза на федеральном уровне и на 40% – в Сибири, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Спрос на кредитование, в том числе, инвестиционное, вырос и в целом по экономике. И компании, которые пережили кризис с потерями, и те, кто не пострадал, перестали откладывать планы по развитию. Многие, наоборот, активно используют открывшиеся возможности – логистика, доставка продуктов питания. А какие-то отрасли развиваются даже быстрее, чем раньше, в том числе экспортоориентированные компании, такие как лесная отрасль, переработка леса. Поэтому мы видим и спрос на кредитование в целом, и на льготную программу – в частности. Будет здорово, если Минэкономразвития сможет увеличить лимиты субсидий в рамках своей программы.

– В одном из недавних интервью вы отмечали, что компании МСБ берут кредиты скорее на выживание, чем на развитие. Сейчас ситуация только усугубилась?

– Когда кризис только начинался, многим действительно казалось, что речь идет о выживании бизнеса. Сейчас мы понимаем, что это было скорее выжидание. А в этом году вектор сместился, мы говорим о развитии и взгляде в будущее. Клиенты более охотно говорят о кредитовании в связи с ростом объемов, новыми идеями, продуктами, которые они планируют выводить на рынок, расширением мощностей.

– Если кредит нужен на выживание, что не так с финансовой моделью предприятия?

– В ситуации начала прошлого года мы столкнулись с шоком, который мир не видел долгие годы. И сейчас мы понимаем, что клиенты старались не осложнять себе работу в условиях неопределенности. За кредиты надо платить, кредиты надо возвращать. Кредиты – это про кредитную историю. И многие бизнесы действительно старались не брать кредиты. Но и у тех, кто действительно в них нуждался, был план. Выживание – это тоже про план. Про то, как адаптировать финансовую модель. Каким-то из клиентов потребовался больший рычаг, большее плечо – рынок сильно изменился, увеличились отсрочки, задержки поставщиков, которые были вызваны всеми коронавирусными ограничениями. В изменении финансовой модели в таких условиях нет ничего страшного для бизнеса.

– Были ли в прошлом году какие-то «истории успеха» компаний среднего бизнеса, с которыми вы работаете? Какие обстоятельства им помогли?

– Истории успеха в 2020 году в большинстве связаны с диверсификацией бизнеса, которая позволила восполнить упущенную в связи с ограничениями прибыль – особенно для компаний, у которых есть розничные сети. Одним из примеров такого smart подхода стала компания “Русский профиль” – к завод по производству алюминиевых порогов для напольных покрытий, продукция которого представлена в 12 странах. В пандемийном 2020 году компания выросла в рентабельности на 147%, несмотря на то, что розничные магазины сети закрывались на полгода. Компания запустила производство алюминиевых порогов «Соблюдай дистанцию». С каждого порога «Соблюдай дистанцию» 10 рублей уходило на помощь в борьбе с коронавирусом. Социальный аспект акции и помощь местным медицинским учреждениям были отмечены на уровне правительства края.

Успешны вне зависимости от кризиса новаторские подходы к решению задач. Например, компания “Сиброс” проявила такой подход при строительстве дороги в Омской области, связывающие районы региона, разделенные границей с Казахстаном. При строительстве новой дороги использовали новую технологию — суглинок с бетоном, оно обошлось без щебня, который пришлось бы везти за сотни километров, попутно разбивая грузовиками окрестные дороги. Теперь местным жителям для проезда не придется дважды пересекать границу с Республикой Казахстан.

– Если говорить об успешных компаниях, верно ли то, что как раз такие компании и берут кредиты на длинный срок, интересуются инвестиционным финансированием? По вашим наблюдениям зависит ли количество успешных компаний от сферы деятельности?

– Успешность не зависит от сферы деятельности. В каждой отрасли, в каждой нише мы обязательно видим сильных игроков, успешных игроков и тех, кто догоняет лидеров и на них ориентируется. Очевидно, что та или иная сфера деятельности в разных экономических условиях может вести себя по-разному. И это не вопрос успешности. Это вопрос зависимости той или иной отрасли от внешних обстоятельств.

Естественно, у успешных компаний есть даже не план Б, а несколько планов на то или иное развитие событий. Или они настолько гибки, что умеют эти планы придумать и реализовать на ходу. Действительно успешные компании уже сейчас начинают думать про свое будущее, про развитие. И, конечно же, интересуются длинными инвестиционными кредитами, которые помогут им поддержать эти планы. Успешные бизнесы прекрасно понимают, что они не только были сильными, но и стали еще сильнее, пройдя этот кризис.