Новосибирские компании смогут посоревноваться в производительности на всероссийском конкурсе

Предприятия-участники национального проекта «Производительность труда» из Новосибирской области смогут посоревноваться в конкурсном треке «Фабрика процессов» в рамках первого Кубка по рационализации и производительности. Мероприятие пройдёт в конце октября в Екатеринбурге.

Для участия в конкурсном треке необходимо подать заявку на сайте мероприятия до 23 августа.

Командам предстоит пройти отборочный этап на базе «Фабрик процессов» Региональных центров компетенций в сфере производительности труда (РЦК). В Новосибирской области адресную поддержку предприятиям в рамках нацпроекта оказывает центр, созданный на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

Организаторами Кубка по рационализации и производительности, который пройдёт в рамках нацпроекта, выступит минэкономразвития РФ совместно с Ворлдскилл по поручению первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова. Соорганизатор мероприятия – Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

«Чтобы движение получило силу и смысл, его нужно поставить на системную основу. Речь идёт о методической работе, передаче опыта и поддержке этого движения на уровне руководителей компаний», – отметил Андрей Белоусов.

«Фабрика процессов» на Кубке рационализаторов представит собой соревновательную площадку, на которой участники в реальном производственном процессе будут применять накопленные знания инструментов бережливого производства. Специалисты предприятий-участников нацпроекта, работая в команде, покажут свои навыки оптимизации, нахождения и устранения «узких» мест.

На соревнованиях будет имитироваться процесс сборки пульта управления регулятора давления газа, в котором задействованы пять операторов, логист и менеджер по улучшениям. Задача участников «Фабрики процессов» – за четыре часа выстроить эффективный процесс с применением инструментов бережливого производства, обеспечив выпуск десяти изделий требуемого качества в течение 20 минут с максимальной прибылью и минимальной себестоимостью.

График отборочных этапов по регионам будет составлен после проверки заявок на участие в Кубке. По итогам отборочных этапов будет сформирован рейтинг команд.

Первый Кубок по рационализации и производительности пройдёт в Екатеринбурге с 25 по 29 октября на площадке «Екатеринбург-Экспо» и объединит более 200 участников и экспертов. Кейсы для Кубка разработаны на основе производственных задач экспертами «Росатома», «Роскосмоса» и ФЦК.

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