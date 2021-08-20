Возводимый с 2014 года ДК построили в Чистоозёрном районе Новосибирской области

В Чистоозёрном районе Новосибирской области завершилось строительство районного дворца культуры, в эксплуатацию его введут в сентябре. Объект начали возводить в 2014 году по поручению президента России Владимира Путина.

Как отметили в правительстве Новосибирской области 20 августа, построить дворец культуры в Чистоозёрном районе попросили президента России и губернатора региона сами жители, направив соответствующие обращения.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал выполнение поручения президента во время рабочей поездки в Чистоозёрный район. Начальник отдела культуры и молодёжной политики муниципального образования Галина Кривова продемонстрировала главе региона будущие творческие площадки, оборудованные в помещении, и отметила высокое качество оснащения здания.

В конце 2020 года на объекте завершили строительно-монтажные работы, а теперь закончили его инженерно-техническое оснащение, в том числе системой пожарной безопасности и электричеством. Администрация Чистоозёрного района также приобрела для ДК оборудование.

Строительство районного дворца культуры в Чистоозёрном районе началось в 2014 году на средства областной государственной программы «Культура Новосибирской области». Сметная стоимость строительных работ составила 345,7 млн руб.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Чистоозерный район Андрей Травников также побывал в школе №3 рабочего посёлка Чистоозёрное, где в прошлом году открылась площадка образовательного центра «Точка роста».